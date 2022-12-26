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Filipinler’de sel 11 can aldı, 19 kişi kayıp

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#Filipinler#Sel#Ölü Sayısı
Filipinler’de sel 11 can aldı, 19 kişi kayıp
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 17:36

Filipinler’de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 11 kişinin öldüğü, 19 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

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Filipinlerde şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güney ve doğu bölgelerinde bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar sonucu 11 kişinin öldüğü, 19 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

Filipinler’de sel 11 can aldı, 19 kişi kayıp


Açıklamada, ayrıca sel nedeniyle 45 bin 700 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Misamis Occidental eyaletinde, nehirlerin taşması sonucu köyler ve otoyolların sular altında kaldığı, elektriktrik hatlarında hasar meydana geldiği bildirildi.

Sahil güvenlik ekiplerinin selde mahsur kalan onlarca kişiyi kurtardığı öğrenilirken, Gingoog şehrinde sel sularının bel seviyesini aştığı öğrenildi.
Filipinler’de sel 11 can aldı, 19 kişi kayıp



Selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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#Filipinler#Sel#Ölü Sayısı

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