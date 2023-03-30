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Filipinler'deki feribot yangınında can kaybı 31'e yükseldi

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#Filipinler#Feribot#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 10:53

MANILA (İHA) - Filipinler'de seyir halindeki bir feribotta çıkan yangında can kaybı sayısının 31'e yükseldiği bildirildi.

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Filipinler'de Mindanao Adası'ndan Jolo Adası'na giden The Lady Mary Joy 3 isimli feribotta çıkan yangında can kaybı artıyor.

Basilan Valisi Jim Hataman kazanın ardından yaptığı açıklamada, gemide 250 yolcunun bulunduğunu ve 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filipinlerdeki feribot yangınında can kaybı 31e yükseldi

Hataman,yanan gemiden 23 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyleyerek, kayıp 7 yolcu içinde kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Hataman feribotun Basilan sahiline çekildiğini söyleyerek, "Birçok insan yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor" dedi.

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#Filipinler#Feribot#Dünya

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