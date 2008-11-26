Filipin açıklarında kargo gemisi battı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Filipinler'in kuzeyinde 20 kişi taşıyan bir kargo gemisi dün geç saatlerde battı.

Filipinler sahilik güvenlik yetkilileri, 851 tonluk Mark Jason adlı kargo gemisinin batmasının ardından, kaza yerine gelen ticari gemilerin, gemideki 20 kişiden 16'sını köpek balıklarının kaynadığı sulardan kurtarmayı başardıklarını belirtti.



Sahil güvenlik yetkilisi Teğmen Gary Dale Gimotea, batan kargo gemisinde bulunanlardan birinin gövdesinin suya batıp çıkarken görüldüğünü, ancak yüksek dalgalar ve kurtarmaya gidenlerin köpek balığı saldırısına uğrayacağı kaygısı nedeniyle henüz sudan çıkarılamadığını kaydetti.



Filipinler'in başkenti Manila'dan 17 Kasımda yola çıkan ve Batanes adasına havaalanı inşa ekipmanı götürürken yolda batan kargo gemisinde 14 mürettebat ve 6 inşaat ekipmanı operatörü bulunduğunu ifade eden Gimotea, ilk belirlemelere göre gemiden sağ olarak kurtarılanlardan birinin köpek balığı saldırısı nedeniyle yaralandığını söyledi.

