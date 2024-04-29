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Fidan ve Yerapetritis Londra’da görüştü

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#Hakan Fidan#Yerapetritis#Görüşme
Fidan ve Yerapetritis Londra’da görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 07:00

13 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Ankara’da gerçekleştireceği görüşme öncesi, iki ülkenin dışişleri bakanları Hakan Fidan ile Yorgo Yerapetritis İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya geldi.

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Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında, Fidan-Yerapetritis görüşmesinin, Miçotakis’in Ankara ziyareti hazırlıkları çerçevesinde yapıldığı belirtildi. Atina’dan iki bakanın Londra’daki görüşeceklerine ilişkin daha önce herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de yazılı bir açıklama ile bakanların görüşmesinde 13 Mayıs ziyaretinin yanı sıra ikili ilişkilerin, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığını kaydetti.

HAVA SAVUNMASINA 2 MİLYAR

Öte yandan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, biri savaş uçaklarına diğeri de insansız hava araçlarına (İHA) karşı olmak üzere 2 hava savunma şemsiyesi oluşturacaklarını ve bunun için de 2 milyar Euro bütçe ayırdıklarını açıkladı. Dendias ekonomi içerikli haber sitesi Tahidromos’a demecinde “Yunanistan, Lüksemburg değil. Yanıbaşımızda olanların hepsi, bize karanfil atan dostlarımız değil. Söz gelimi, komşu Türkiye’nin İHA programına, yeni savaş gemileri inşa programına bakın. Bizim bunlara karşı bir cevabımız olmalı. Kim birinci çıkacak yarışına girelim demiyorum ama caydırıcı güce sahip olmalıyız” dedi. 

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#Hakan Fidan#Yerapetritis#Görüşme

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