FETÖ elebaşı Gülen Yunanistan’ı övdü

Amerikalı John Pahl’ın yazdığı ve “Papazisis” yayınevinin Yunancaya çevirdiği “Bir ömür hizmet” isimli kitabın tanıtımı için telekonferansla düzenlenen etkinlikte, FETÖ elebaşının videoya kaydedilen açıklamaları da yayınlandı. Yunanistan’a övgüler yağdıran Gülen bu ülkeye kaçan FETÖ’cüler için de, “Eski kardeşlerinin ülkesine gidiyorlar. Orada iltifat görüyor, sahipleniliyorlar” şeklinde konuştu.

AKSOY’DAN ‘GÜVENLİ LİMAN’ TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Yunanistan’da FETÖ propagandasıyla ilgili soruya özetle şu yanıtı verdi: “Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli liman haline geldiği gözlenmektedir. Yunanistan’ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ’nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya davet ediyoruz.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara