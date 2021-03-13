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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA - ANKARA
Haber Giriş: 13.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

FETÖ elebaşı Gülen Yunanistan’ı övdü

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
FETÖ elebaşı Gülen Yunanistan’ı övdü

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, “kardeş ülke”, “minnet ve takdirle anıyoruz” diyerek Yunanistan’a övgü yağdırdı.

Amerikalı John Pahl’ın yazdığı ve “Papazisis” yayınevinin Yunancaya çevirdiği “Bir ömür hizmet” isimli kitabın tanıtımı için telekonferansla düzenlenen etkinlikte, FETÖ elebaşının videoya kaydedilen açıklamaları da yayınlandı. Yunanistan’a övgüler yağdıran Gülen bu ülkeye kaçan FETÖ’cüler için de, “Eski kardeşlerinin ülkesine gidiyorlar. Orada iltifat görüyor, sahipleniliyorlar” şeklinde konuştu.

AKSOY’DAN ‘GÜVENLİ LİMAN’ TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Yunanistan’da FETÖ propagandasıyla ilgili soruya özetle şu yanıtı verdi: “Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli liman haline geldiği gözlenmektedir. Yunanistan’ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ’nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya davet ediyoruz.”

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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