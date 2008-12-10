Fener’e göre ayini Bartholomeos yönetti

Aslı SÖZBİLİR / İSTANBUL Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rusya’da geçen hafta 79 yaşında ölen Ortodoks Kilisesi Patriği 2.Aleksey toprağa verildi.

Din adamları, devlet yetkilileri ve halktan binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni, İsa Kilisesi’nde yapıldı ve 6 saat sürdü. Aleksey’in naaşını 3 gün boyunca 80 bin kişi ziyaret ederken, insanlar bu ziyaret için yağmurlu havaya rağmen saatlerce Katedral dışında sıra bekledi. Cenazeye, Devlet Başkanı Medvedev, Başbakan Vladimir Putin’in de bulunduğu siyasiler de katıldı.



Basına kapalı



Basına kapalı olduğu için, cenaze ayinini kimin yönettiği açıklık kazanmadı. Fener Rum Patrikhanesi ise Aleksey’in dün gerçekleşen cenaze ayinini, Ortodoks Kiliseleri üzerindeki nüfuz tartışması nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşadığı Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiğini öne sürdü.



Açıklamada, talebin Moskova Patrikhanesi’nden geldiği belirtilirken "Dünya Ortodoks Hiyerarşisi’nde olduğu üzere birinci sıradaki Patrik ayini yönetti" denildi.



Moskova’daki İsa Kilise’sinde basına kapalı yapılan törene, Romanya Patriği, Gürcistan Patriği, Atina Başpiskoposu, Arnavutluk Başpiskoposu, Finlandiya Ortodoks Metropoliti, Çekoslovakya Metrpoliti, ABD Başpiskoposu ve tüm ortodoks kiliselerinin temsilcileri katıldı. Bartholomeos’un bugün Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.