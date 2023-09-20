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Felaketin öncesi ve sonrası böyle görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Libya#Derne#Sel
Felaketin öncesi ve sonrası böyle görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 17:36

Rus uzay ajansı Roscosmos, Libya’nın Derne kentinde sel felaketinin ‘öncesi ve sonrası’na ait uydu görsellerini paylaştı.

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Roscosmos açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Kanopus-V uzay aracından alınan görüntü, Libya'nın Derne kentinde meydana gelen feci sel felaketinin sonuçlarını gösteriyor. Akdeniz kasırgası Daniel, 10 Eylül'de ülkenin doğusunda etkili oldu ve bu bölgelerde son derece nadir görülen şiddetli yağışları beraberinde getirdi.

30 MİLYON METREKÜP SU

Derne bölgesine bir günde bir yıllık yağış düştü. Şehri, yakındaki vadiden gelen çamur akıntılarından koruyan iki baraj, bu kadar yüksek su basıncına göre tasarlanmamıştı. Çöktüler ve yaklaşık 30 milyon metreküp su, şehre akarak kıyı mahallelerinin tamamını silip süpürdü.”

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#Libya#Derne#Sel

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