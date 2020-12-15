Felaket tellaları 2020'nin son günlerinde yine iş başında...

Kıyamete dair 'üşütük' iddialarıyla tanınan Paul Begley, dünyanın sonunun 2020'nin sonuna doğru geleceği iddiasında bulundu. Begley'nin son uyarısına göre; kıyamet 21 Aralık'ta kopacak. İngiliz tabloid medyasına yansıyan haberlere göre; 21 Aralık aynı zamanda Bagley'nin doğum günü.

The Sun gazetesinin haberinde, Begley gibi komplo teorisyenlerinin "günlerimizin sayılı olduğu" yolundaki iddialarının Maya takvimine dayandırdığı belirtildi.

Paul Begley bu tuhaf iddiasını Jüpiter ve Satürn'ün yörüngelerine bağlıyor. Buna göre; Jüpiter ve Satürn birbirine çok yaklaşacak ve 21 Aralık'ta gökyüzünde tek gezegen gibi görünecek.

1623'TEN BU YANA İLK...

Kuzey Yarımküre'de kış gün dönümü olan 21 Aralık'ta gökyüzünde oluşacak bu 'manzara'nın, 1623 yılından bu yana ilk kez gerçekleşeceği belirtiliyor.

Youtube kanalında bir video yayınlayan Paul Begley, "Mayalar şimdilerde yeniden düzenleme yapıyorlar ve dünyanın sonunun bu olabileceğini söylüyor" dedi.

Mayaların geçmişte hata yaptığını savunan Begley, "21 Aralık 2012'de belli ki hata yaptılar. Yani belki bugünün dünyanın sonu olacağını söylediler. Bugün dünyanın sonu gelmezse kesinlikle benim doğum günüm olacağına dair tahmin yaptılar" ifadelerini kullandı.