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Haber Giriş: 16.08.2020 - 10:52,Son Güncelleme:

Feci kaza! Hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti

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Feci kaza! Hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
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Rusya’da aşırı hız yapan sürücü, yaya yolundan geçen hamile kadın ve çocuğuna çarptı. Hamile kadın ve karnındaki bebeği olay yerinde hayatını kaybetti.

Rusya’nın Ufa şehrinde hamile bir kadın, elinden tuttuğu kız çocuğuyla birlikte yaya yoluna yöneldi. Birçok araç kontrollü geçiş yaptığı sırada karşı yoldan hızla bir araç geldi. Hamile kadın ve çocuğu yaya yolunun ortasına geldiğinde hızla gelen araç yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle hamile kadın ve çocuğu havaya savruldu.

Kazada hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin elinden tutan kız çocuğu ise ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu aktarılırken, araç sürücüsünün ise 20 yaşındaki genç bir kız olduğu açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ufa Bölge Savcılığı kaza görüntülerini basına servis etti.

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