FBI: Tetik çekilmiş

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Amerikalı aktör Alec Baldwin’in, Ekim 2021’de ‘Rust’ filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmasına ilişkin inceleme sürüyor. FBI’ın (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu) ABD basınına sızan raporuna göre, Alec Baldwin, içinde gerçek mermi olduğu sonradan anlaşılan silahın tetiğini çekti. Geçmiş ifadelerinde Baldwin, silahın tetiği çekmediğini, horozunu kaldırdığında ateş aldığını söylemişti.

Amerikan ABC News, FBI adli tıp raporuna ulaştı ve burada yer alan bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Raporda Baldwin’in elindeki silahın ‘tetik çekilmeden ateşlenmeyeceği’ bilgisine yer verildi. Yani FBI, silahın ancak tetiğin çekilmesi durumunda ateşleneceği sonucuna vardı.

Geçen yıl Rust filminin çekimlerinde, Baldwin, güvenli olduğunu sandığı silahla prova yaparken kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza’yı yaralamıştı.

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CİNAYETLE YARGILANABİLİR

Olaydan sonra verdiği ilk röportajda, Hutchins’i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmeyen Baldwin, “Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem” demişti. FBI’ın raporu, Baldwin’in yeni cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.