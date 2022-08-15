Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

FBI: Tetik çekilmiş

Güncelleme Tarihi:

#Alec Baldwin #Halyna Hutchins#FBI
FBI: Tetik çekilmiş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 07:00

FBI, film setinde kaza sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan Alec Baldwin’in tetiği çektiğine karar verdi.

Haberin Devamı

Amerikalı aktör Alec Baldwin’in, Ekim 2021’de ‘Rust’ filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmasına ilişkin inceleme sürüyor. FBI’ın (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu) ABD basınına sızan raporuna göre, Alec Baldwin, içinde gerçek mermi olduğu sonradan anlaşılan silahın tetiğini çekti. Geçmiş ifadelerinde Baldwin, silahın tetiği çekmediğini, horozunu kaldırdığında ateş aldığını söylemişti.

Amerikan ABC News, FBI adli tıp raporuna ulaştı ve burada yer alan bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Raporda Baldwin’in elindeki silahın ‘tetik çekilmeden ateşlenmeyeceği’ bilgisine yer verildi. Yani FBI, silahın ancak tetiğin çekilmesi durumunda ateşleneceği sonucuna vardı.
Geçen yıl Rust filminin çekimlerinde, Baldwin, güvenli olduğunu sandığı silahla prova yaparken kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza’yı yaralamıştı.

Haberin Devamı

CİNAYETLE YARGILANABİLİR

Olaydan sonra verdiği ilk röportajda, Hutchins’i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmeyen Baldwin, “Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem” demişti. FBI’ın raporu, Baldwin’in yeni cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alec Baldwin#Halyna Hutchins#FBI

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi