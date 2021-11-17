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Fauci'den flaş açıklama: Koronavirüsün kontrol altına alınacağı tarihi açıkladı!

#Koronavirüs#Fauci#Endemi
Fauciden flaş açıklama: Koronavirüsün kontrol altına alınacağı tarihi açıkladı

Koronavirüs salgını neredeyse iki yıldır hayatlarımızı kökünden değiştirmeye ve kâbusa çevirmeye devam ediyor. Salgının başından beri vaka ve ölüm sayılarında ilk sırada olan ABD'nin en yetkili sağlık yetkilisi Dr. Anthony Fauci salgının ne zaman ve ne şekilde biteceğini açıkladı.

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Anthony Fauci 1984'ten beri Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörü ve aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden'ın da Baş Tıbbi Danışmanı. Başarılı bir immünolog olan Fauci Ocak 2020'den beri ABD'deki Kovid-19 pandemisine müdahale eden Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücünün de en önemli üyesi.

Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'la pandemi politikası sebebiyle sürekli fikir ayrılığı yaşayan ve Trump tarafından çok eleştirilen Fauci, Biden yönetiminyle birlikte virüsle girişilen sıkı mücadeleye geri döndü.

Fauciden flaş açıklama: Koronavirüsün kontrol altına alınacağı tarihi açıkladı

Dün düzenlediği basın toplantısında salgındaki son durumu aktaran Fauci ABD için çıkış yolunu ve bunun gerçekleşeceği tarihi açıkladı. Fauci, aşılanma oranlarının yükselmesi ve hali hazırda aşılanmış olanların hatırlatma dozlarını yaptırmasıyla birlikte Kovid-19'un acil durum pandemisinden endemik statüsüne gelmesinin önümüzdeki yıl gerçekleşeceğini açıkladı.

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Hali hazırda ABD nüfusunun yüzde 70'i tam aşılı durumda. Fauci'ye göre bu oran yükseltilir ve herkes hatırlatma dozunu da yaptırırsa ülke virüsü 2022 yılının ilkbaharında kontrol altına almış olacak.

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Fauciden flaş açıklama: Koronavirüsün kontrol altına alınacağı tarihi açıkladı

Ancak Fauci'nin bu öngörüsü Kovid-19'un hayatlarımızdan hiç çıkmayacağını, dünya nüfusunun belli bir oranında her zaman görülmeye devam edeceğini ve grip ya da suçiçeği gibi bir endemik olarak hayatımızda kalacağını da onaylıyor.

Bu bağlamda Fauci'nin altını çizdiği hatırlatma dozu enfeksiyon oranlarının düşürülmesi ve pandeminin endemiye dönüştürülebilmesi açısından çok önemli.

Geçtiğimiz günlerde virüsün geleceği ve aşılar ile ilgili konuşan Uğur Şahin ve Özlem Türeci de Fauci'nin bu açıklamalarından sonra haklı çıkmış oldu.

Özlem Türeci bir süre önce yaptığı açıklamada "Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız. Koronavirüs yıllar içinde nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı bir virüse dönüşebilir" diyerek endemi teorisinin altını çizmişti.

ENDEMİ NE DEMEK?

Endemi Sağlık Bakanlığı tarafından şu şekilde tanımlanıyor: "Bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu." Buna örnek olarak da "Tüberküloz (verem) ülkemizde endemik olarak görülen hastalıklardan biridir." deniyor.

Fauciden flaş açıklama: Koronavirüsün kontrol altına alınacağı tarihi açıkladı

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Endemi bir anlamda salgının küresel çaptan (pandemi) lokal hale dönüşmesine verilen isim. Salgının hızının azaldığı ve yerelleştiği döneme endemik dönem adı veriliyor.

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