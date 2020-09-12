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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 12.09.2020 - 15:46 | Son Güncelleme:

Fauci tarih verdi: Koronavirüs salgınında hayat ne zaman normale dönecek?

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Fauci tarih verdi: Koronavirüs salgınında hayat ne zaman normale dönecek?
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ABD'nin koronavirüs konusundaki en yetkili ismi olan bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve Trump'ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci Covid-19'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü Üyesi ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı trump'la Covid-19 salgını konusunda sürekli ters düşen ve eleştirilere maruz kalan Fauci koronavirüs salgınıyla ilgili olarak normal yaşantımıza ne zaman dönebileceğimiz konusunda açılama yaptı.

Fauci "Covid'den önceki halimize benzeyen bir normallik derecesine geri dönmekten bahsediyorsanız bu, 2021'e çok yakın olacak; hatta belki 2021'in sonuna doğru" açıklamasını yaptı.

Covid-19 aşısının bulunması durumda bile dağıtımı ve tüm dünyaya ulaşması konusunda sıkıntılar yaşanabileceğini ifade eden Fauci defalarca test edilen aşılardan en az birinin bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil durum izni almasının mümkün olduğunu ancak aşının herkes tarafından hemen kullanılamayacağını aktardı. 

Dr. Anthony Fauci yaklaşan grip mevsimiyle ilgili de uyarılarda bulundu. Fauci grip hastalığının koronavirüs salgınında ciddeye alınmayacak olmasından korktuğunu belirtirken bunun çok büyük bir hata olduğunu ve özellikle Covid-19 döneminde gribi çok ciddiye almak gerektiğinin altını çizdi. 

 

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