Fatih Sultan Mehmet’in madalyonu

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İngiltere’deki Bonhams Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, bronz üzerine işlenmiş portrenin Batılı bir sanatçı tarafından yapılan, bilinen en eski Müslüman lider portresi olduğu belirtiliyor. Madalyonun tahmini satış bedelinin 1.5 ila 2 milyon sterlin (61 ila 82 milyon TL) arasında olabileceği aktarıldı. İtalyan Rönesans dönemi madalyonlarının yer aldığı bir koleksiyonda 2000 yılında keşfedilen eserin kenarlarında Latince “Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi” ifadelerinin yazdığı bildirilen açıklamada, “En ilginci de madalyonun arkasında herhangi bir tasarım veya yazının bulunmaması, taşınabilir boyutta olması ve üstündeki düzgün oyuk. Sultan’ın son derece kişisel ve önemli bir eşyası olduğu, madalyonun bir tılsım olarak giyildiği düşünülüyor” denildi. Ayrıca madalyonu yapan sanatçıya ilişkin bir imza ve işaretin yer almadığı da kaydedildi.

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SOYLULARIN KİMLİK KARTI

Diğer yandan portrenin üzerindeki zarif zincir deliği, onun boyna asılacak “kişisel bir tılsım” işlevi gördüğünü gösteriyor. Roma geleneğini takip eden ve Fatih’i Roma İmparatorluğu’nun doğal varisi olarak tasvir eden bu madalyon, Mehmet’in 29 Mayıs 1453’te Konstantinopolis’in kapılarına dayanmadan önce hayal ettiği hükümdarlık anlayışını yansıtmasını sağladı. Madalyonun Fatih hayatta olduğu sürece sarayda onunla birlikte korunduğu düşünülüyor. 1430’ların sonlarında İtalya’daki atölyelerde ortaya çıkan bu tür Rönesans madalyonları, soylulara bir kimlik duygusu sağlıyordu; güven verici derecede sağlam metalden yapılmışlardı ve bir tür kendini tanıtma araçlarıydı.