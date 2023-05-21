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Fatih Birol G7’deki o kareyi anlattı

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#Uluslararası Enerji Ajansı#Emmanuel Macron#Joe Biden
Fatih Birol G7’deki o kareyi anlattı
Emre ESER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 07:00

Japonya’da yapılan G7 zirvesinde liderlere hitap eden Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, ABD Başkanı Biden ve Fransa lideri Macron ile çekilmiş fotoğrafını ‘Oturumlar arasında iki liderle sohbet etmek harika’ notuyla paylaştı.

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Uluslararası Enerji Ajansı (İEA) Başkanı Fatih Birol, G7 Zirvesi’nde dünya liderlerine hitap etti. Enerji dünyasındaki son gelişmeleri liderlerle beraber özel bir oturumda konuştu.

HÜRRİYET’E NOT GÖNDERDİ

Özellikle güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji piyasası ele alındı. Oturum sonrasında verilen arada UEA Başkanı Fatih Birol, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oldukça samimi olan bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Biden, Fatih Birol’un omzuna elini atmış vaziyetteyken Macron’da parmağı ile Birol’u işaret ediyordu.

BİRAZ DA FUTBOL

Hürriyet’e o anlarla ilgili detayları içeren bir not gönderen Fatih Birol, “Sayın Biden ve Sayın Macron ile güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlardaki son bir yıllık hızlı büyümeyi tartıştık. Güneş (enerjisi) son bir yıl içinde yüzde 40 büyüdü. Elektrikli otomobiller ise yüzde 55 büyüdü. Her iki alandaki büyüme de dünya rekoru. O anlarda iki liderle bunları konuşuyorduk” dedi. Birol, Biden ve Macron ile bu konularda sohbet etmenin de harika olduğunu söyledi. Birol’un zirvede yanyana geldiği diğer bir isim de Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva oldu. Lula ile enerji konularını ve iklim hedeflerini konuşmanın ve görüş alışverişinde bulunmanın oldukça keyifli olduğuna değindi. Fatih Birol, ayrıca ortak zevleri olan futbola da vurgu yaptı.

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#Uluslararası Enerji Ajansı#Emmanuel Macron#Joe Biden

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