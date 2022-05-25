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FARC lideri Gentil Duarte Venezuela’da öldürüldü 

#Kolombiya#FARC#Gentil Duarte
FARC lideri Gentil Duarte Venezuela’da öldürüldü

Kolombiya hükümeti, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) lideri Gentil Duarte’nin Venezuela topraklarında çıkan bir çatışmada öldürüldüğünü açıkladı. 

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Kolombiya'da barış anlaşması yaparak silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) silah bırakmayı reddeden iki büyük grubundan birinin lideri olan Gentil Duarte olarak bilinen Miguel Botache Santillano’nun öldürüldüğü bildirildi. Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano yaptığı açıklamada, Duarte’nin Venezuela’nın Zulia eyaletinde uyuşturucu kaçakçıları ve terörist gruplar arasında yaşanan çatışmada hayatını kaybettiğini ifade ederek, Duarte’nin ölüm haberinin Kolombiya istihbarat birimleri tarafından aktarıldığını açıkladı.

Kolombiya hükümeti 2016 yılında Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile barış imzalamış ve örgüt silah bırakmayı kabul etmişti. Ancak örgüt içinde bazı muhalif gruplar anlaşmaya karşı çıkarak silahlı eylemlerine ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlar işlemeye devam etmişti.

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KOLOMBİYA, VENEZUELA'YI SUÇLAMIŞTI

FARC’ın muhalif liderlerinden olan ve Kolombiya hükümeti tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Duarte ise geçen yıl Kolombiya güvenlik güçleri tarafından kedisini yakalamak için yapılan operasyonlar sonrasında Venezuela’ya kaçmıştı. Kolombiya hükümeti, bu nedenle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu teröristlere kucak açmakla suçlamıştı.

TUTUKLAMA EMRİ BULUNUYORDU

Kolombiya'da Duarte hakkında cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve suç amaçlı organize örgüt kurmak gibi suçlardan tutuklama emri bulunuyordu.

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#Kolombiya#FARC#Gentil Duarte

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