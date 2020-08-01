F-16’lar Azeri semalarında

Türkiye ile Azerbaycan’ın başlattığı ortak tatbikatın hava bölümünü oluşturacak “TurAz Kartalı”na katılacak Türk F-16’ları dün başkent Bakü’ye intikal etti. 5 Ağustos’ta başlaması planlanan “TurAz Kartalı tatbikatı”, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ile Yevlah’ta yapılacak ve 10 Ağustos’a kadar sürecek.

SENARYOLAR DENENECEK

Türk F-16’ları Azerbaycan savaş uçaklarıyla birlikte tatbikat senaryolarında yer alan düşman unsurlara ait hedeflere hava taarruzu yapacaklar. İki ülke uçakları, tatbikat çerçevesinde düşman güçlerin hava savunma füze sistemlerinden kaçış usullerini de deneyecek. 29 Temmuz’da başlayan kara unsurlarının tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan’da 5 Ağustos’a kadar devam edecek.

AKAR: BAŞARIYLA SÜRÜYOR

Kurban Bayramı’nın ilk gününü Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki birlikleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte denetleyerek geçiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ile yapılan ortak tatbikatla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şu anda bizim orada yıllık planlı tatbikatımız var. Kara ve hava kuvvetleri unsurlarımız Azerbaycan’da kardeşlerimizle birlikte kapsamlı, iki ülke silahlı kuvvetleri için de yararlı çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz her zaman olduğu gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan’ın güçlenmesi için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, imkânlarımızı bu yönde kullandık, bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Şu anda devam etmekte olan TurAz Kartalı Tatbikatı ile Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tatbikatımız var. Bunlar hep planlı tatbikatlar. Bazıları bunlara başka anlamlar yüklüyorlar. Planlı tatbikatlar yaparak oradaki eğitim faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Şu anda da faaliyet başarıyla devam ediyor.”

ERDOĞAN İLE ALİYEV GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan’ı arayarak Kurban Bayramı’nı kutladı. Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün gelişmesinden duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Aliyev, son günlerde Ermenistan’ın askeri provokasyonu sonucu yaşanan olaylarda Erdoğan’ın Azerbaycan’a verdiği kararlı desteği takdirle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegoviç ile telefonda bayramlaştı.