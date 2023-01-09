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F-16 satışı yorumu Atina’yı karıştırdı

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#ABD#Türkiye#F-16 Satışı
F-16 satışı yorumu Atina’yı karıştırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 07:00

Türk-Yunan ilişkilerinde “uzman” sayılan, Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakan Yardımcısı Angelos Sirigos’un, ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışı ile ilgili açıklamaları, hem Atina hem de ABD’deki Yunan lobisinde tepki ile karşılandı.

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Sirigos, Yunan devlet televizyonu ERT’ye, “Şimdi değil ama, Türkiye’nin zaman içinde F-16 savaş uçağı alması Yunanistan’ın işine geliyor” dedi. Ardından da “Çünkü, Batı’nın Türkiye’yi kontrolünde tutmasını istiyoruz. Rus yapısı silah sistemleri alan bir Türkiye düşünün. Böyle bir durumda, bize karşı saldırganlığını kimse durduramayacaktır” diye ekledi. ABD’nin bu aşamada, Türkiye’ye F-16 uçakları satmayacağını da ileri süren Sirigos, “ABD, Türkiye’deki seçimlerden sonra durumu değerlendirip, ona göre ilerleyecek” iddiasında bulundu.

F-16 satışı yorumu Atina’yı karıştırdı
Angelos Sirigos

YUNAN-RUM LOBİSİ ÖFKELİ

Sirigos’un sözleri, ABD’deki Yunan-Rum lobisinde şaşkınlık ve tepki yarattı. Yunan-Amerikan Liderlik Konseyi’nin (HALC) Yunan asıllı Genel Müdürü Endy Zemenides, “Sirigos’un açıklamaları, milli çizginin dışında” dedi. 

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#ABD#Türkiye#F-16 Satışı

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