F-16 için geri sayım

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ABD’li Senatör Rand Paul Türkiye’ye F-16 satışının engellenmesine dair bir yasa tasarısı hazırlamasının ardından ‘F-16 tedarik süreci aksar mı’ sorusu gündeme gelirken, Hürriyet’in Ankara’da diplomatik ve savunma kaynaklarından aldığı bilgilere göre herhangi bir sorun beklenmiyor. Diplomatik kaynaklar, F-16 satış sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini ve herhangi bir aksama beklenmediğini bildirirken, askeri kaynaklar da olumsuz bir durumun beklenmediğini teyit etti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Kongredeki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir” ifadesini kullandı.

PAUL’UN GİRİŞİMİ KİŞİSEL

ABD Kongre’sinin Dış İlişkiler Komitesi üyesi olmayan Rand Paul’un girişimi kişisel olarak değerlendiriliyor. Tasarının devam eden süreci engellemesi için onay alması gerekirken, bu çok düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Satışta direkt yetkisi bulunan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, daha bildirimin yapıldığı gün satışa onay verdiklerini bildirmişlerdi. Senatör Rand Paul daha önce Mısır, Suudi Arabistan ve BAE’ye yapılacak silah satışlarına itirazlarda bulunmuş ancak bu girişimlerin hiçbiri olumlu sonuçlanmamıştı.

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İTİRAZ SÜRESİ DOLUYOR

ABD’den 40 adet yeni F-16 Blok-70’in tedariki, mevcut 79 adet F-16’nın ise modernize edilmesini içeren talebin ABD Kongre’sindeki onay süreci 26 Ocak’ta başlamıştı. 15 günlük süre, ABD ve Türkiye arasında saat farkı olması nedeniyle 11 Şubat Pazar sabahı son buluyor. Türkiye’nin F-16 tedariki, F-16’lara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları da içeriyor. Askeri kaynaklar, Kongre’deki süreçten sonra teklif ve kabul mektupları ulaştığında tedarik takvimi üzerinde çalışmaların başlayacağını belirtiyor.

TEDARİK UZAYABİLİR

Lockheed Martin’in F-16 Blok 70 savaş uçağının üretimini gerçekleştirdiği Güney Carolina Eyaleti’ndeki Greenville tesislerinde, ayda 4 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı üretilebiliyor. Hâlihazırda 10 ülkenin F-16 Blok 70 için aktif siparişleri bulunuyor. Şu anda Lockheed Martin’in F-16 Blok 70 için yaklaşık 150 adetlik bir sipariş hacmi olduğunu belirten uzmanlar en iyi senaryoda Türkiye’ye F-16 Blok 70 savaş uçağı teslimatlarının başlamasının, 3-4 yıl süreceğini öngörüyor.