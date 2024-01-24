Evine girmeye çalışan hayranı tutuklandı

Haberin Devamı

ABD polisi, 33 yaşındaki David Crowe’un, Swift’i takip ve taciz etme suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı. Hafta içinde Swift’in New York’taki evine bir kişinin zorla girmeye çalıştığı yönünde yapılan ihbar yapıldığı ve bir kişinin tutuklandığı açıklanmıştı. Ünlü yıldız, daha önce de takıntılı hayranları yüzünden sorun yaşamıştı. 2022’de bir kişi yine yıldızın evine girmeye çalışırken tutuklanmış, 2018’de ise eve gizlice girip Swift’in yatağında uyuyan Roger Alvarado isimli kişi, 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.