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Evine döndü ama sağlığı iyi değil

Güncelleme Tarihi:

#Madonna#Hastane#Enfeksiyon
Evine döndü ama sağlığı iyi değil
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

Geçirdiği ağır bakteriyel enfeksiyon yüzünden yoğun bakıma alınan Madonna’nın taburcu edildiği halde kendini iyi hissetmediği, yatağından kalkamadığı iddia edildi.

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64 yaşındaki pop ikonu, cumartesi hastaneye kaldırılmış, perşembe gününe kadar tedavi gördükten sonra özel ambulansla New York’taki evine götürülmüştü.

AYAĞA KALKAMIYOR

“İyi olduğu” gerekçesiyle taburcu edilen şarkıcının durumunun sanılandan kötü olduğu öne sürüldü. Madonna’ya yakın bir kaynak, “Kontrolsüz bir şekilde kusuyor, yatağından kalkabilecek durumda değil” dedi. Madonna’nın günler süren tedaviye rağmen vücudunda hâlâ enfeksiyon olduğu belirtildi. Şarkıcı, rahatsızlığı yüzünden 15 Temmuz’da başlayacak 40’ıncı yıl turnesini ileri bir tarihe ertelediğini duyurmuştu.

 

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#Madonna#Hastane#Enfeksiyon

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