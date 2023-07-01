Evine döndü ama sağlığı iyi değil

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64 yaşındaki pop ikonu, cumartesi hastaneye kaldırılmış, perşembe gününe kadar tedavi gördükten sonra özel ambulansla New York’taki evine götürülmüştü.

AYAĞA KALKAMIYOR

“İyi olduğu” gerekçesiyle taburcu edilen şarkıcının durumunun sanılandan kötü olduğu öne sürüldü. Madonna’ya yakın bir kaynak, “Kontrolsüz bir şekilde kusuyor, yatağından kalkabilecek durumda değil” dedi. Madonna’nın günler süren tedaviye rağmen vücudunda hâlâ enfeksiyon olduğu belirtildi. Şarkıcı, rahatsızlığı yüzünden 15 Temmuz’da başlayacak 40’ıncı yıl turnesini ileri bir tarihe ertelediğini duyurmuştu.