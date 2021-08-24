Evia alevlere teslim

Ağustos ayının başında çok şiddetli orman yangınlarının yaşandığı Yunanistan’ın Evia (Eğriboz) Adası yeniden alevlere teslim oldu. Ülkenin en büyük ikinci adasının batı kıyılarında etkili olan yangın nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yangına itfaiyenin yanı sıra 9 helikopter ve 1 uçak ile müdahale ediyor. Rüzgârın seyri yakından izlenirken Yunan Sahil Güvenliği, toplam 4 araç ile adadan olası tahliyeye karşı tetikte bekliyor. Ada’daki ormanlarda geçtiğimiz haftalarda çıkan yangın 10 gün sürmüş, vatandaşların denizden tahliyesi dramatik görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

ATİNA’YA 50 KM MESAFEDE

Alevlerin yeniden belirdiği bir diğer nokta da başkent Atina’nın kuzeybatısındaki Vilia bölgesi. Başkente 50 kilometre mesafedeki bölgede çıkan ufak çaplı yangın kontrol altına alındı. Bölgeye önceki yangınlar için gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi halen teyakkuzdayken, hafta sonu boyunca rüzgârın yeni bir büyük yangını tetiklemesini engellemek için ufak çaplı yangınlara da uçak ve helikopterlerle müdahale edildi.

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