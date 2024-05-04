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Eurovision’da Filistin yasağı

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#Eurovision#Filistin#Yasak
Eurovision’da Filistin yasağı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 07:00

Bu yıl İsveç’te 11 Mayıs tarihinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nda seyircilerin konser alanına Filistin bayrağıyla giremeyeceği belirtildi.

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Açıklamayı yapan Avrupa Yayın Birliği (EBU), şarkı yarışmasının yapılacağı Malmö Arena’ya Filistin bayrağı veya siyasi mesaj içeren pankartla girmenin yasaklandığını duyurdu. Gazze’ye saldırıları sonrası uluslararası toplum ve müzikseverler, İsrail’in şarkı yarışmasından men edilmesi gerektiğini savunmuş, EBU ise Ukrayna’yı işgal eden Ruslara verdiği yasak kararını İsrail için alamamıştı.

Eurovision’da Filistin yasağı

Öte yandan İsrail’in şarkı seçimi de tartışma konusu olmuştu. EBU, İsrail’in ‘Ekim Yağmuru (October Rain)’ şarkısının sözlerinin ‘siyasi tarafsızlık’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıyı yarışmadan men etmiş, daha sonra İsrailli yetkililerin devreye girmesiyle şarkının sözleri değiştirilmiş ve onay alınmıştı. İsrail’in ev sahipliğini yaptığı 2019 Eurovision Şarkı Yarışmasında’da benzer bir yasak uygulanmış fakat İzlanda’yı temsil eden müzik grubu Hatari’nin üyeleri, Filistin bayrağı açarak İsrail’i protesto etmişti.

 

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#Eurovision#Filistin#Yasak

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