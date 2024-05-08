Eurovision’a Filistin ‘kefiyesiyle’ çıktı

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Eurovision Şarkı Yarışması 2024 yılında İsveç'in Malmö kentinde düzenleniyor. 11 Mayıs'ta yapılacak yarışma öncesinde Avrupa Yayın Birliği, davetlilerin Filistin bayrağı ile içeriye alınmayacağını duyurmuştu. Yarışmaya 2011’de katılarak İsveç’e bronz madalya kazandıran Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, bileğinde Filistin kefiyesiyle ile şarkısını seslendirdi. Yarışmada İrlandayı temsil eden Bambie Thug ise, yarı final öncesi gazetecilere verdiği röportajında, Avrupa Yayın Birliği'nin performansları sırasında kostümlerinde siyasi herhangi bir motifin bulunmayacağı konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etti.

İSRAİL’İN YARIŞMADAN MEN EDİLMESİNİ İSTEMİŞLERDİ

İsrail’in yarışmaya katılması tartışmalara neden olmuş, Ocak ayında Finlandiyalı sanatçılar İsrail’in yarışmadan men edilmesini istemişti. Finlandiya Yayın Şirketi (Yle), Eurovision ile ilgili olarak, Finlandiyalı 1400’den fazla sanatçının İsrail’in Gazze’deki savaş suçları iddiaları sebebiyle yarışmadan çekilmesi gerektiğini ifade ettikleri bir mektup imzaladıklarını açıklamıştı. Yle, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Finlandiya'yı temsil etmek için yarışan yedi sanatçıdan biri olan Finli rapçi Jesse Markin, İsrail'in katılmasına izin verilmesi halinde yarışmaya katılmayacağını belirtmişti.