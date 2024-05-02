Europol'den Pandora operasyonu: 12 çağrı merkezine baskın

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Avrupa Birliği’nin ortak polis gücü Europol, 18 Nisan’da Pandora Operasyonu kapsamında kendini polis olarak tanıtarak günde binlerce telefon dolandırıcılığı yapan farklı ülkelerdeki 12 çağrı merkezine baskın yaptığını duyurdu. Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Lübnan polisinin de katıldığı operasyonda 21 kişiyi gözaltına aldı. Çağrı merkezlerindeki şebeke üyelerinin, önceden yazılmış senaryolarla sahte polis, yatırım dolandırıcılığı ve romantik ilişki kurarak para alma gibi çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.



Pandora Operasyonu, Aralık 2023 tarihinde bir kişinin Almanya’nın Freiburg kentindeki bir bankaya giderek yüklü bir miktar olan 100 bin Euro çekmeye çalışması ve banka çalışanının dikkati sayesinde sahte polis dolandırıcılığı olduğu anlaşılmasıyla başladı. Polisi arayan banka memuru paranın çekilmesini önledi ve bu sayede Europol, olaya dahil olarak operasyonun çapını genişletti. Europol ve ülke polislerinin çalışmasıyla dolandırıcılık yapan şebekelerin çağrı merkezlerinden 2 günlük bir sürede 28 bin dolandırıcılık araması yapıldığı vurgulandı.