Esvatini Başbakanı Dlamini koronavirüse yakalandı

Başbakan Dlamini, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve kendini karantinaya aldığını duyurdu.

Dlamini, tüm yakın çalışma arkadaşlarının da pozitif olduğunu belirterek, halkı ikinci Kovid-19 dalgasına karşı sağlık tedbirlerine uymaya çağırdı.

Afrika'nın güneyindeki 1,1 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar 6 binden fazla vaka görüldü.