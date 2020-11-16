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AA- Fotoğraf: REU
Haber Giriş: 16.11.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

Esvatini Başbakanı Dlamini koronavirüse yakalandı

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Esvatini Başbakanı Dlamini koronavirüse yakalandı
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Esvatini Başbakanı Ambrose Dlamini'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. 

Başbakan Dlamini, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve kendini karantinaya aldığını duyurdu.

Dlamini, tüm yakın çalışma arkadaşlarının da pozitif olduğunu belirterek, halkı ikinci Kovid-19 dalgasına karşı sağlık tedbirlerine uymaya çağırdı. 

Afrika'nın güneyindeki 1,1 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar 6 binden fazla vaka görüldü.

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