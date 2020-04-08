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Dünya
Haber Giriş: 08.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Eski vakalarda pozitif test endişe yarattı

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Eski vakalarda pozitif test endişe yarattı
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Güney Kore’de daha önce koronavirüsten iyileşen 51 kişide yeniden virüsün tespit edilmesi tehlike çanlarının çalmasına neden oldu.

Hastaneden taburcu olduktan günler sonra COVID-19 görülen kişilerin yeniden karantina altına alındığı belirtildi.

Ülkede koronavirüs vakalarının en sık görüldüğü Daegu kentinde yaşayan kişilerin ikinci kez virüse yakalanması, virüsün hücrelerde gizlenip aktifleştiği iddialarını gündeme getirdi. Kore Hastalık Kontrol Merkezi’nden araştırmacılar da hastaların yeniden enfekte olmadıkları görüşünde. Bir diğer ihtimal ise hastalara yapılan önceki testlerin hatalı olması. Mart ayında maymunlar üzerinde yapılan bir araştırmada, hayvanların laboratuvarda enfekte olduktan sonra COVID-19’a karşı bağışıklık geliştirdiği belirtilmişti. Çin’in Vuhan kentinde de koronavirüs hastalığını atlatan bazı kişilerde ikinci kez virüs tespit edilmişti.

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