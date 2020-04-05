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HaberlerDünya HaberleriEski Libya Başbakanı Cibril, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 18:10,Son Güncelleme:/

Eski Libya Başbakanı Cibril, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Eski Libya Başbakanı Cibril, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Mısır medyasında yer alan habere göre, Cibril, 27 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık durumu bugün ağırlaşan Mahmud Cibril, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1952 yılında Libya'nın Bingazi kentinde dünyaya gelen Cibril, 2011 yılında Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi rejimine karşı kurulan Ulusal Geçiş Konseyi Başbakanı olarak görev yapmıştı.

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