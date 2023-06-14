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Eski İtalya Başbakanı Berlusconi son yolculuğuna uğurlanıyor

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#İtalya#Berlusconi#Cenaze
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi son yolculuğuna uğurlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 17:17

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için bugün Milano’daki Duomo Katedrali’nde cenaze töreni düzenleniyor.

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Eski İtalya Başbakanı 86 yaşındaki Silvio Berlusconi, akciğer enfeksiyonu nedeniyle 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmış, bir süre sonra lösemi tedavisi gördüğü açıklanmıştı. Tedavi gördüğü hastanede 12 Haziran’da hayatını kaybeden Berlusconi için bugün devlet töreni düzenleniyor.

Binlerce kişi Berlusconi’nin cenazesinin bulunduğu aracı Duomo Katedrali'ne götürüldü. Cenaze töreninin başlamasından saatler önce katedralin önüne gelen binlerce kişi, Berlusconi’nin cenazesini taşıyan aracın gelişini alkışlarla izledi. Katedralin dışında binlerce insan Piazza del Duomo’daki dev ekranlara canlı olarak yansıtılan görüntülerle töreni izliyor.
Milano’daki Duomo Katedrali’nde Milano'nun Başpiskoposu Mario Delpini önderliğinde gerçekleştirilen cenaze törenine yaklaşık 2 bin kişi katılıyor. Başpiskopos Delpini’nin cenazeyi dualar eşliğinde karşılamasıyla başlayan tören Berlusconi’nin bulunduğu tabutun tütsülenmesiyle devam ediyor.

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi son yolculuğuna uğurlanıyor

ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ İSİM KATILIYOR

Berlusconi’nin cenaze törenine siyaset, medya ve futbol dünyasından da çok sayıda önemli isim katılıyor. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Berlusconi'nin ekim ayında birlikte sağcı bir koalisyon kurduğu Başbakan Yardımcısı ve Lega Partisi lideri Matteo Salvini’nin yanı sıra Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban, Avrupa Parlamento Üyesi Manfred Weber ve Ekonomiden Sorumlu Avrupa Komiseri Paolo Gentiloni de törende yerini aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye’den katılıyor.

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Eski İtalya Başbakanı Berlusconi son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin cenazesi, devlet töreninin ardından Villa San Martino’ya götürülerek krematoryum (ölü yakma) için bekletilecek.

Valenziano Panta Rei Krematoryum Tapınağı'nda gerçekleştirilecek işlemin ardından ise Berlusconi’nin külleri İtalya’nın kuzeyindeki Arcore kasabasında bulunan villasının arazisinde 1990'ların başında heykeltıraş Pietro Cascella'ya yaptırdığı mozolede saklanacak.
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi son yolculuğuna uğurlanıyor


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4 İTALYAN HÜKÜMETİNE BAŞKANLIK YAPMIŞTI

İtalya’da aynı zamanda medya patronu olan milyarder iş adamı Berlusconi, ilk kez başbakan olarak 1994’te göreve gelmiş ve 2011 yılına kadar 4 İtalyan hükümetine Başkanlık yapmıştı. Berlusconi, İtalya'nın en önemli kulüplerinden Milan'ın da başkanlığını üstlenmişti.

İsmi skandallara karışan Berlusconi, 2013’te 17 yaşındaki dansçıyla para karşılığında cinsel ilişkiye girmek ve görevini kötüye kullanmakla suçlanarak 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Berlusconi, 2015'te temyiz kararıyla suçlamalardan aklanmıştı. Aynı olayda piyanist Danilo Mariani'ye de yalan söylemesi için rüşvet vermekle suçlanan Berlusconi, bu davandan da 2021’de beraat etmişti.

Silvio Berlusconi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003 yılında evlenen oğlu Bilal Erdoğan’ın nikah şahidi olmuştu.

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#İtalya#Berlusconi#Cenaze

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