Eski İtalya Başbakanı Berlusconi son yolculuğuna uğurlanıyor

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Eski İtalya Başbakanı 86 yaşındaki Silvio Berlusconi, akciğer enfeksiyonu nedeniyle 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmış, bir süre sonra lösemi tedavisi gördüğü açıklanmıştı. Tedavi gördüğü hastanede 12 Haziran’da hayatını kaybeden Berlusconi için bugün devlet töreni düzenleniyor.
Binlerce kişi Berlusconi’nin cenazesinin bulunduğu aracı Duomo Katedrali'ne götürüldü. Cenaze töreninin başlamasından saatler önce katedralin önüne gelen binlerce kişi, Berlusconi’nin cenazesini taşıyan aracın gelişini alkışlarla izledi. Katedralin dışında binlerce insan Piazza del Duomo’daki dev ekranlara canlı olarak yansıtılan görüntülerle töreni izliyor.
Milano’daki Duomo Katedrali’nde Milano'nun Başpiskoposu Mario Delpini önderliğinde gerçekleştirilen cenaze törenine yaklaşık 2 bin kişi katılıyor. Başpiskopos Delpini’nin cenazeyi dualar eşliğinde karşılamasıyla başlayan tören Berlusconi’nin bulunduğu tabutun tütsülenmesiyle devam ediyor.
4 İTALYAN HÜKÜMETİNE BAŞKANLIK YAPMIŞTI
İtalya’da aynı zamanda medya patronu olan milyarder iş adamı Berlusconi, ilk kez başbakan olarak 1994’te göreve gelmiş ve 2011 yılına kadar 4 İtalyan hükümetine Başkanlık yapmıştı. Berlusconi, İtalya'nın en önemli kulüplerinden Milan'ın da başkanlığını üstlenmişti.
İsmi skandallara karışan Berlusconi, 2013’te 17 yaşındaki dansçıyla para karşılığında cinsel ilişkiye girmek ve görevini kötüye kullanmakla suçlanarak 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Berlusconi, 2015'te temyiz kararıyla suçlamalardan aklanmıştı. Aynı olayda piyanist Danilo Mariani'ye de yalan söylemesi için rüşvet vermekle suçlanan Berlusconi, bu davandan da 2021’de beraat etmişti.
Silvio Berlusconi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003 yılında evlenen oğlu Bilal Erdoğan’ın nikah şahidi olmuştu.