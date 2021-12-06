Eski FARC lideri pusuya düşürülerek öldürüldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ocak maaşlarına yansıyacak Kamu çalışanlarına maaş düzenlemesiOcak maaşlarına yansıyacak! Kamu çalışanlarına maaş düzenlemesi#3600
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
İstanbuldaki esrarengiz koku Bilim insanları da ikiye bölündüİstanbul'daki esrarengiz koku! Bilim insanları da ikiye bölündü#İstanbul'daki Koku
Erdoğandan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyümenin yüzde 10u aşmasını bekliyoruzCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz#Fuat Oktay
Doğru kripto para nasıl seçilmeli Piyasalar karıştı İşte en kritik ipucu...Doğru kripto para nasıl seçilmeli? Piyasalar karıştı! İşte en kritik ipucu...#Kripto Para Piyasası
Koronavirüsün gizli mirası... 8 hastadan birinde görülüyorKoronavirüsün gizli mirası... 8 hastadan birinde görülüyor!#Koronavirüs
E ama Erdoğan haksız mı biraderE ama Erdoğan haksız mı birader?#Erdoğan
Bir gün Nuydu, ertesi gün Omicron oldu Peki bu nasıl olduBir gün Nu'ydu, ertesi gün Omicron oldu! Peki bu nasıl oldu?#Omicron Varyantı
Fenerbahçede Vitor Pereiranın yeni vazgeçilmeziFenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni vazgeçilmezi!#Fenerbahçe
Sebebi ortaya çıktı Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadıSebebi ortaya çıktı! Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadı#ABD
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuzOtomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz? #Otomobil
Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattıMücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı#47. Pantene Altın Kelebek
Omicron sayısı bir günde yüzde 50 arttı Korkutan açıklama: Artık çok geç...Omicron sayısı bir günde yüzde 50 arttı! Korkutan açıklama: Artık çok geç...#Omicron
Sercan Yıldırım ve Nihan Yönelin mutlu günüSercan Yıldırım ve Nihan Yönel'in mutlu günü!#Sercan Yıldırım
HABERLERDünya Haberleri

Eski FARC lideri pusuya düşürülerek öldürüldü

#FARC#Venezuela#Kolombiya
Eski FARC lideri pusuya düşürülerek öldürüldü

Venezuela medyası, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski liderinin pusuya düşürülerek öldürüldüğünü bildirdi.

Haberin Devamı

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) örgütünün eski lideri Hernan Dario Velasquez, Venezuela'da pusuya düşürülerek öldürüldüğü bildirildi.

Venezuela medyası, "El Paisa" lakaplı Velasquez'in Apure eyaletinde vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Yerel basın Velasquez'in, başına koyulan para ödülünü almak isteyen paralı askerler tarafından öldürülmüş olabileceğini yazdı.

Velasquez'in ölümüne dair henüz Kolombiya'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

El Tiempo gazetesine konuşan Kolombiyalı yetkililer, Velasquez'in cesedini görmeden ölümünü doğrulayamayacaklarını söyledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin bir sözcüsü, konuyla ilgili bilgi edinmeye çalıştıklarını belirtti.

Marksist silahlı örgüt FARC, Kolombiya hükümetiyle 50 yıl süren çatışmanın ardından 2016'da ateşkes anlaşması imzalamıştı.

FARC'ın en korkulan birimlerinden birinin lideri olan Velasquez, saldırılarının boyutlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir isimdi.

Haberin Devamı

Örgütün Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 2003'te bir bombalı araçla düzenlediği saldırıda 36 kişi ölmüş, yaklaşık 200 kişi de yaralanmıştı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEN CEPHEYE DÖNÜŞ

Hernan Dario Velasquez, örgütteki itibarı sayesinde Küba'nın başkenti Havana'da 2016 yılında gerçekleşen barış görüşmelerine de katılmıştı.

Bu görüşmenin sonucunda varılan anlaşmanın ülkeye kalıcı barış getirmesi umuluyordu.

Fakat Velasquez 2018'de ateşkesi ihlal ederek eski FARC liderleri Ivan Marquez ve Jesus Santrich ile birlikte Segunda Marquetalia adlı örgütü kurmuş ve silahlı mücadeleye geri dönmüştü.

Barış sürecindeki önemli figürlerden olan Santrich de bu yıl Mayıs'ta Venezuela'da öldürülmüştü.

Örgüt, saldırının arakasında Kolombiya ordusunun komandolarının bulunduğunu belirtmişti.

2016'dan bu yana 13 bin FARC gerillası silah bırakırken örgüt, küçük çaplı bir siyasi partiye dönüştü.

Partinin Kolombiya Kongresi'nde 10 sandalyesi bulunuyor.

FARC resmen silah bıraksa da 5 bine yakın silahlı militanın hükümete bağlı güçlerle çatışmaya devam ettiği biliniyor.

Kolombiya hükümeti yıllardır Venezuela hükümetini FARC üyelerine sahip çıkmakla suçlamış, Haziran ayında Devlet Başkanı Duque'nin helikopterine düzenlenen saldırının da Venezuela topraklarında planlandığını belirterek bu suçlamaları bir adım ileri taşımıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FARC#Venezuela#Kolombiya

BAKMADAN GEÇME!

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA