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Eski Almanya BaÅŸbakanÄ± ve Rus gazÄ±nÄ± Avrupa'ya taÅŸÄ±yacak 'Kuzey AkÄ±m 2 DoÄŸal Gaz Boru HattÄ±' projesinin yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼ firmasÄ± 'Nord Stream 2 AG'nin Hissedar Komitesi BaÅŸkanÄ± Gerhard SchrÃ¶der, Antalya'da dÃ¼zenlenen '12'nci TÃ¼rkiye Enerji Zirvesi'nde konuÅŸtu. SchrÃ¶der, Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ± nedeniyle Avrupa'da yaÅŸanan enerji sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±na deÄŸinip, "Avrupa olarak bizlerin kendimizi refah konusunda yaÅŸanacak sÄ±kÄ±ntÄ±lara, bunun sonuÃ§larÄ±na Ã¶zellikle de yÃ¼ksek enerji fiyatlarÄ±nÄ±n ve enflasyonun sonuÃ§larÄ±na kendimizi hazÄ±rlamamÄ±z ÅŸart. Sadece burada deÄŸil tahÄ±l ihracatÄ±nda yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tehlike arz ediyor" diye konuÅŸtu.

'TÃœRKÄ°YE ULUSLARARASI DÄ°PLOMASÄ°DE GÃœVEN KAZANDI'

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin, Ã¶zellikle de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n bÃ¶lgede yaÅŸanan tahÄ±l sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret eden SchrÃ¶der, "Bu Ã§abalar da uluslararasÄ± arenada takdir edilmekte. Ã–zellikle TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve CumhurbaÅŸkanÄ±, bu anlamda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rol oynadÄ±. Her iki tarafÄ±n da gÃ¼venini kazandÄ±, Ã¶zellikle de uluslararasÄ± diplomasinin gÃ¼venini ve takdirini kazandÄ±. GÄ±da sorunu ile ilgili yapÄ±lan bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n savaÅŸÄ± sonlandÄ±rma noktasÄ±nda Ã§ok iyi bir Ã¶rnek olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ãœmit ediyorum kiÂ TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu anlamda Ã§ok Ã¶nemli bir rol oynayacaktÄ±r. BaÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± her iki tarafta da hem politika anlamÄ±nda hem de farklÄ± alanlarda Ã§ok ciddi bir iÅŸ birliÄŸi gerektiriyor. Ã–zellikle bÃ¼yÃ¼k bir enflasyon dalgasÄ± ile mÃ¼cadele edebilmek iÃ§in gerekli olan politik Ã§alÄ±ÅŸmalar ve enerji politikalarÄ±ndan haricen diÄŸer alanlarda atÄ±lacak adÄ±mlar Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nem taÅŸÄ±yor" dedi.Â

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'Ã‡OK ACI SONUÃ‡LARI OLACAK'

SchrÃ¶der, Almanya ile Avrupa'da bulunan birÃ§ok firmanÄ±n da fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± ile zorluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bunun elbette Ã§ok acÄ± sonuÃ§larÄ± olacak. Ä°ÅŸsizlik artÄ±ÅŸa geÃ§ecek. Enerji fiyatlarÄ±nÄ± makul seviyede kalmasÄ± iÃ§in enerji gÃ¼venliÄŸi saÄŸlanmasÄ± ÅŸart. Gaz konusunda ani fiyatlandÄ±rmaya dikkat edilmeli. Almanya ekonomisine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, ucuz gaz satÄ±n alma gÃ¼cÃ¼ne sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu nedenle ulusal Ã§apta bazÄ± tedbirleri alÄ±nmasÄ± ÅŸart. Bu konuda en Ã¶nemli ÅŸeylerden birisi de gaz ÅŸirketlerinin inanÄ±lmaz kar ettiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. Bence bu mutlaka Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesi gereken ilk konu. BÃ¼tÃ¼n bu tedarik zincirinin dÃ¼zenlenmesi gerekiyor yoksa kendimizi Ã§ok ciddi gaz sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§inde bulabiliriz. Bu savaÅŸÄ± bir ÅŸekilde bitirmemiz ÅŸart. Ä°ÅŸin politik kÄ±smÄ± da var. Bizim her geÃ§en gÃ¼n daha dikkatli olmamÄ±z ve Rusya'nÄ±n gazÄ±ndan her zaman elimizde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmemiz gerekiyor. Ä°ki Ã§Ã¶zÃ¼m var. Birincisi Rusya'ya ait olmayan boru hatlarÄ±ndan gazÄ±n gelmesi, ikincisi gazÄ±n LNG (sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸal gaz) olarak taÅŸÄ±nmasÄ±."

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'AZERBAYCAN'DAN GELEN KAPASÄ°TENÄ°N ARTIRILMASI GEREK'

TÃ¼rkiye'nin, Avrupa'ya gaz tedarikinin saÄŸlanmasÄ± noktasÄ±nda da Ã¶nemliÂ rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan SchrÃ¶der, "DoÄŸal gazÄ±n Avrupa'ya Azerbaycan Ã¼zerinden getirilmesi noktasÄ±nda da 2020'den beri Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶lÃ§ekte Ã§alÄ±ÅŸma var. DolayÄ±sÄ±yla da bu anlamda gerekli olan boru hattÄ± kapasitesinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, TÃ¼rkiye'nin de bir enerji merkezi olarak rolÃ¼nÃ¼ gÃ¼Ã§lendirme noktasÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli olacaktÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ uzmanlara gÃ¶re Ã¶zellikle de gÃ¼ney gaz koridorunun kapasitesine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman yaklaÅŸÄ±k 31 metrekÃ¼p BCM'e (milyar metrekÃ¼p) kadar uzun vadede Ã§Ä±karÄ±labileceÄŸi noktasÄ±nda bir mutabakat var ama bu yatÄ±rÄ±m elbette ki bÃ¼tÃ¼n ilgili Ã¼lkelerin isteÄŸi ve Ã§abalarÄ± ile gerÃ§ekleÅŸecek ki buna Romanya da dahil" dedi.

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