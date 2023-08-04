Eski ABD Başkanı Trump hakkındaki suçlamaları kabul etmedi

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Trump, 2020'de kaybettiği başkanlık seçimlerinin sonucuna müdahale etmekle suçlandığı ve 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınına odaklanan dava kapsamında başkent Washington DC’de çıktığı mahkemede hakkındaki 4 suçlamanın tamamını reddetti. Savcıların tutuklama talebinde bulunmadığı Trump, davada tanık olduğu bilinen herhangi biriyle iletişim kurmasına izin verilmemesi de dahil olmak üzere bazı kısıtlamalar ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Duruşma yaklaşık 30 dakika sürerken, davanın bir sonraki duruşması ise 28 Ağustos’ta yapılacak. Trump’ın duruşmasının ardından New Jersey’e gitmesi bekleniyor.

Bugünkü duruşmayı Yargıç Moxila Upadhyaya yönetirken, bir sonraki duruşmayı Federal Bölge Yargıcı Tanya Chutkan yönetecek. Chutkan, Kongre baskını davalarında sanıklara, savcılar tarafından istenen cezaların aksine daha sert cezalar vermesiyle biliniyor. Davada, Trump’a “ABD'yi yanıltmak için komplo kurma”, “resmi bir süreci engellemek için komplo kurma”, “resmi bir süreci engellemeye teşebbüs” ve “seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma” suçlamaları yöneltildi.

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TRUMP, SON 4 AYDA 3’ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Trump, son 4 ay içinde farklı davalar kapsamında 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Trump, 4 Nisan’da New York’ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmış ve duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti.

Trump daha sonra ise 13 Haziran’da Miami’de Palm Beach'teki malikanesi Mar-a-Lago’da bulunan gizli belgeler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkmış ve hakkındaki 37 suçlamanın tümünü reddetmişti.