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Eşi darbeyle devrilmişti... Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olacak

#Xiomara Castro#Honduras#Devlet Başkanı
Eşi darbeyle devrilmişti... Xiomara Castro, Hondurasın ilk kadın devlet başkanı olacak

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı, Solcu Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi'nin adayı Xiomara Castro olacak.

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Orta Amerika ülkesi Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı Xiomara Castro olacak. 

Ülkede Pazar günü yapılan seçimlerde Castro resmi olmayan ilk sonuçlara göre en yakın rakibi Nasry Asfura'ya 20 puan fark attı.

12 yıldır iktidarda olan, çeşitli skandallar ve yolsuzluk suçlamalarıyla sarsılan sağcı Milli Parti yenilgiyi kabul etti.

Castro, devlet başkanlığı görevini ülkede kutuplaşmaya yol açmakla suçlanan Juan Orlando Hernandez'den devralacak.

Juan Orlando Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez, ABD'de uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlamasıyla hapis yapmıştı. Devlet Başkanı Hernandez de, uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olmakla suçlanıyordu.

Eşi darbeyle devrilmişti... Xiomara Castro, Hondurasın ilk kadın devlet başkanı olacak

Castro, seçim kampanyasında Honduras'ı, "narko-diktatörlük ve yolsuzluğun uçurumundan çekip çıkarma" sözü verdi.

Castro'nun eşi Manuel Zelaya Honduras'ın 2006-2009 yılları arasında devlet başkanıydı ve darbeyle düşürülmüştü.

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O dönemden sonra yapılan iki seçimde de Castro devlet başkanlığına aday olmuş ancak seçimleri kazanamamıştı.

Castro ülkede büyük değişimler yapmayı vadetmişti.

Gündeminde öncelikle yüksek suç oranı ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele ile ABD'ye kitlesel göç gibi çok büyük sorunlar olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Castro'yu tebrik etti ve Washington'un kendisiyle çalışmaktan memnuniyet duyacağını bildirdi.

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#Xiomara Castro#Honduras#Devlet Başkanı

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