Eşcinseller Vatikan’da oturma eylemi yaptı

Reha ERUS / ROMA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Avrupalı gayler, eşcinselliğin cezalandırılmasından yana olan Papa 16. Benedikt’i protesto etmek amacıyla Vatikan sınırında oturma eylemi düzenlediler.

İtalya parlamentosunun eski milletvekili, travesti Luxuria’nın başı çektiği grup, Birleşmiş Milletler’e başvurarak eşcinselliğin cezalandırılmasının bütün dünyada yasaklanmasını talep eden Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye karşı çıkan Katolik Kilisesi’ni kınadı. Halen yedi ülkede eşcinselliğin idamla cezalandırıldığını hatırlatan Luxuria, boynuna bir yağlı ilmik geçirdi. Vatikan’ın "seks saplantısı" olduğunu iddia eden eşcinseller, daha sonra Papa’dan haklarını savunmak için randevu istediler.