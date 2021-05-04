Esad’a seçimlerde sözde iki ‘rakip’

Üyeleri Esad tarafından atanan mahkeme, kalan 48 aday adayının başvurularını ise kriterleri karşılamadıkları gerekçesiyle reddetti.

DİĞER İKİ ADAY KİM

Seçimlere katılımına izin verilen Abdallah Salloum Abdallah, 2016-2020 yılları arasında devlet bakanı olarak görev yapmış bir isim. Adaylığına yeşil ışık yakılan üçüncü isim Mahmoud Marei ise kimilerince rejimin uzantısı olarak görülen ve hükümet tarafından tolere edilen bir muhalefet hareketinin üyesi. Başvurusu kabul edilmeyenlerin 7 Mayıs’a kadar itiraz hakları var ancak sonucun değişeceği bir karar beklenmiyor.

SİLAH ALTINDA İKİNCİ SEÇİM

Ülkede 10 yıl önce çatışmaların başlamasından bu yana halk 26 Mayıs’ta ikinci kez sandık başına gidecek ancak yalnızca Şam rejimi kontrolündeki bölgelerde oy vermek mümkün.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara