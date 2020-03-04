Esad rejimi İdlib’de sivilleri bombaladı

SURİYE’nin İdlib kent merkezi yakınlarındaki köy ve kasabalarda muhaliflerle Esad güçleri arasında şiddetli çatışmalar devam ederken dün İdlib’de Serakib kasabasına yakın bir bölgeye Esad güçleri tarafından roket saldırısı düzenlendi. Otuzuncu Cadde olarak bilinen bölgeye yapılan roket saldırısında 4’ü çocuk 9 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin 3’ü aynı ailedendi. Saldırıda 12 kişi de yaralandı.

HEDEF OLDULAR

Saldırıda iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Hamzi Haci Hamdu’nun evinde yas vardı. Hamdu ve çocuklarının cenazesi oturdukları inşaat halindeki evin salonuna konulmuştu. Hamdu’nun kardeşi olaya ilişkin, “Saat dokuz gibi evin önünde oturuyordum. Her şey normaldi. Abim alışveriş yapmak için markete doğru yürümeye başladı. Birkaç dakika sonra bir patlama oldu. Patlamada abim ile iki yeğenim hayatını kaybetti. Yeğenlerimden biri beş, diğeri altı yaşındaydı. Biz bombalara hedef olmamak için Maret El Numan’dan buraya geldik. Ancak burada bombalara hedef olduk” dedi.

SALDIRILAR DURSUN

Saldırıda hayatını kaybeden 60 yaşındaki Ahmet Hüseyin’in evine de yas hakimdi. Hüseyin’in oğlu, “Biz kimseye zararı olmayan sivilleriz. Hayatta kalmak için buraya göç ettik. Sivillerin bombalanmasının kime faydası var? İdlib güvenli gördüğümüz bir sığınaktı. Artık burası da güvenli değil. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz” sözleriyle üzüntüsünü anlattı. İdlib merkezine atılan bombalardan ikisi ise eski bir okula düştü. O anlara tanıklık eden bir sivil, “Eskiden yüzlerce çocuk bu okulda ders görüyordu. Allah’a şükür roketler düştüğünde okul boştu, kimse hayatını kaybetmedi. Çocuklar olsaydı katliam olurdu. Sivillere saldırıların bir an önce durdurulması lazım” şeklinde konuştu. Roket saldırısında yaralanan 12 kişi hastanede tedaviye alınırken, bölgedeki hastanenin yetkilileri, sivillerin tedavisi için tıbbi malzeme ihtiyaçları olduğunu ifade etti.