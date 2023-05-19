Esad, 12 yıldan sonra Arap Ligi Zirvesi’nde

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2011 yılında ülkedeki iç çatışmalardan sonra Arap Devletleri Ligi Zirvesi’ne katılmamış ve ilk defa bu yıl, 32’ncisi düzenlenen zirveye davet edilmişti.TUNUS VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ İLE GÖRÜŞTÜ
Esad, dün akşam zirveye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geldi.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2011 yılında ülkedeki iç çatışmalardan sonra Arap Devletleri Ligi Zirvesi’ne katılmamış ve ilk defa bu yıl, 32’ncisi düzenlenen zirveye davet edilmişti. Esad, dün akşam zirveye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geldi.
Suriye Devlet Başkanı Esad, bugün Tunus Devlet Başkanı Kays Said ile ikili ve heyetler arası görüşmeye katıldı. Suriye Devlet Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada “Görüşmede Cumhurbaşkanı Esad, Suriye ile Tunus arasındaki normal ve tarihi ilişkilerin yeniden tesis edilmesini memnuniyetle karşılayarak, bu ilişkilerin sadece siyasi ve ekonomik düzeylerde değil, kültürel, entelektüel ve halk düzeyinde de güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti” denildi. Esad, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı Mansur bin Zayid en-Nehyan ile ikili görüşme yaptı.ZELENSKI YOLDA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
, bugün açıklama yaparak Arap Ligi Zirvesi
’ne katılmak için Suudi Arabistan’a doğru yola çıktığını duyurdu. Zelenski açıklamasında “İkili ilişkileri ve Ukrayna'nın Arap dünyasıyla bağlarını geliştirmek için Suudi Arabistan Krallığı'na ilk ziyaretime başlıyorum. Kırım'daki ve geçici olarak işgal altındaki bölgelerdeki siyasi tutsaklar, halkımızın dönüşü, Barış Formülü, enerji işbirliği. Suudi Arabistan Krallığı önemli bir rol oynamaktadır ve işbirliğimizi yeni bir düzeye taşımaya hazırız” ifadelerini kullandı.