Esad, 12 yıldan sonra Arap Ligi Zirvesi’nde

Haberin Devamı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2011 yılında ülkedeki iç çatışmalardan sonra Arap Devletleri Ligi Zirvesi’ne katılmamış ve ilk defa bu yıl, 32’ncisi düzenlenen zirveye davet edilmişti.



Esad, dün akşam zirveye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geldi.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2011 yılında ülkedeki iç çatışmalardan sonra Arap Devletleri Ligi Zirvesi’ne katılmamış ve ilk defa bu yıl, 32’ncisi düzenlenen zirveye davet edilmişti. Esad, dün akşam zirveye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geldi.

