MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriErmenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha öldü
GeriDünya Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha öldü
Abone Olgoogle-news

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başsavcılığının açıklamasında, Ermenistan güçlerinin Terter iline yoğun füze ve top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Terter'in Cemilli köyünde bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle