Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha öldü
Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti.
Azerbaycan Başsavcılığının açıklamasında, Ermenistan güçlerinin Terter iline yoğun füze ve top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, Terter'in Cemilli köyünde bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
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