Ermenistan yönetimi Türk mallarına yasağı kaldırdı

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ERMENİSTAN hükümeti, 2020 yılı aralık ayında yürürlüğe koyduğu Türk mallarına yasak kararını gözden geçirerek, tamamen kaldırdığını açıkladı. Böylece Türk malları 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Ermenistan’a yeniden serbestçe giriş yapabilecek. Ermenistan Ekonomi Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında şöyle dendi: “Ermenistan hükümeti bünyesinde ilgili bakanlıklar arasında esaslı çalışma yapılarak, Türk mallarına yönelik uygulanan yasağın kaldırılması kararlaştırıldı. Alınan bu karar, Ermenistan’daki enflasyonun düşürülmesi ve halkın ihtiyaç duyduğu tüketim mallarınının artmasını sağlayacaktır. Kararın ayrıca Ermenistan’ın ihracatına da olumlu katkıları olacaktır.”

3+3 PLANI

Ermenistan, Türk mallarına giriş yasağını İkinci Karabağ Savaşı’nı gerekçe göstererek almıştı.

İkinci Karabağ Savaşı neticesinde Azerbaycan’ın, topraklarının büyük bölümünü geri almasıyla Güney Kafkaslar’da Türkiye’nin inisiyatifiyle bölgenin ekonomik gelişmesini öngören 3+3 planı hazırlandı. Bu plana göre bir taraftan bölgesel güçler Türkiye-Rusya-İran, diğer taraftan Azerbaycan-Ermenistan-Gürcistan’ın, bölgenin barış havzasına dönüşmesi için geniş çaplı işbirliği başlatması öngörülüyor. 3+3 planının yanı sıra Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesi süreci de başlatıldı. Tarafların tayin ettiği özel temsilcilerin ocak ayında ilk kez Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmeleri planlanıyor. Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınır geçişi, 1993 yılından beri kapalı. Yeni normalleşme girişimiyle 2022’nin ilk aylarında Erivan ile İstanbul arasında karşılıklı uçak seferlerinin başlatılması da bekleniyor.