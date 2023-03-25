Ermenistan-Türkiye maçı öncesinde Erivan’da ne konuşuluyor?

Haberin Devamı

2008-2009 yıllarında oynanan Türkiye-Ermenistan maçı sonrasında bugün de gözler Ermenistan’ın başkenti Erivan’a çevrildi. Ermenistan-Türkiye maçı öncesinde Ermenistan’daki Bölgesel Çalışmalar Merkezi Direktörü Richard Giragosian ve Ermenistan Meclisi’nde muhalefet saflarında yer alan Tigran Abrahamyan bu konuyu CNN Türk’ün “Savaş Sonrası Ermenistan” dosyasının ikinci bölümünde yorumladı.

Richard Giragosian, futbol maçıyla ilgili olarak “Hem Ankara hem Erivan’da bu konuyla ilgili ortak karar alındı. Bu futbol maçını bir açılım ya da fırsat olarak kullanmama kararı alındı. Bu mantıklı bir karar. Eski Ermenistan hükümeti ve Türkiye dışişleri bakanının futbol diplomasileriyle ilişkilendirilmek istenmediği için alındı” dedi.

2008-2009 yıllarında Ermeni-Türk normalleşme sürecini hatırlatan Tigran Abrahamyan ise “Temel prensip açısından bu dönem sürecinden farklı. Bu arada, o dönemde normalleşme sürecinin bizim politik gücümüz olan Ermenistan Cumhuriyet Partisi’nin liderinin, yani Ermenistan Cumhuriyeti’nin üçüncü Cumhurbaşkanı’nın, inisiyatifi ile başladığını belirtmek isterim. Bu uluslararası arabulucu ülkelerin de bu süreci teşvik ettikleri bir evreydi” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"BU BİR BAŞARIDIR"

Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilciler üzerinden direkt olarak müzakere ettiğinin altını çizen Giragosian, “Artık bir bakıcıya, İsviçre gibi üçüncü bir tarafın ellerimizden tutmasına ihtiyacımız yok. Bu bir başarıdır” diye konuştu.

Richard Giragosian, Türkiye’deki depremlerin ardından Ermenistan’dan gelen yardımla başlayan normalleşmeyle ilgili olarak “Yakın zamanda gerçekleşen deprem diplomasisinin de gösterdiği gibi trajedi dönemlerinde böyle fırsatlar çıkıyor” dedi. 1988’de Gümrü’yü vuran depremi hatırlatan Giragosian, “1980’lerdeki Ermenistan depreminde Türkiye yardım elini uzatmıştı. Bu kez Türkiye’nin komşusu olan Ermenistan, yardım eli uzatma fırsatına sahip oldu. İnsani yardıma izin verildi. Ermenistan’dan yardım ve arama-kurtarma ekipleri geldi. 80’lerde olduğu gibi bu fırsatın kaçmasına izin vermemeliyiz” dedi.

Haberin Devamı

"İNSANİ BİR MESELE"

Tigran Abrahamyan “Türkiye'de yaklaşık 50.000 kişinin hayatını kaybettiği o korkunç trajedi sırasında Ermeni iktidarının taziyelerini normal karşılıyorum. Savaşta Azerbaycan'ın yanındaki Türkiye'nin rolü dikkate alındığında Ermenistan'dan Türkiye'ye insani yardım gönderilmesine ilişkin farklı yankılar oldu” ifadelerini kullandı. Giragosian ise “Olumsuz tepkiler hem kısa süreli hem de beklenenin altında oldu. Çünkü bu insani bir mesele” dedi.

Richard Giragosian, “Türkiye’nin Ermenistan’dan gelen insani yardımı almak için kapalı olan sınırı açması da çok önemliydi. Bu, sınırları kalıcı olarak açmanın ve diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmenin çok da zor olmadığını gösterdi” diye konuştu.