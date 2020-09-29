‘Ermenistan teröristleri geri göndersin’

Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, “Ermenistan yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır” dedi.

30 SENE NEREDEYDİLER?

Akar, son olaylardan sonra bölgede diyalog ve ateşkes çağrısı yapanlara da şu hatırlatmada bulundu: “Barışçıl yollarla çözüm diyenler, ‘derhal ateşkes’ isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar, Dağlık Karabağ ile Azerbaycan’ın yüzde 20’si işgal altındayken, Hocalı’da barbarlıkla, hak-hukuk tanımadan çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken 30 sene neredeydiler?”

‘ÇIRPINIRDI KARADENİZ’Lİ MESAJ

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından, ağustos başında TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı “TurAz Kartalı 2020 Harekatı” ile Azerbaycan’a ait SİHA’ların Ermenistan hedeflerini vuruşunu gösteren ve Azeri bir sanatçının seslendirdiği “Çırpınırdı Karadeniz” şarkısının eşlik ettiği bir video yayınladı. Twitter paylaşımında ayrıca Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla birlikte “Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız. Tek Millet İki Devlet. Azerbaycan” vurgusu yapıldı.