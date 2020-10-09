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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 09.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ermenistan istihbarat şefi kovuldu

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Ermenistan istihbarat şefi kovuldu
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Karabağ’da Ermenistan’dan bölgeye gelen ve kim oldukları aydınlanamayan birtakım kişilerin askerlere silah bıraktırdığı iddia edildi. Bunun üzerine Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kyaramyan görevden alındı...

Karabağ cephesinde çatışmaların devam ettiği sırada istihbarat şefini kovan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a daha 4 ay önce göreve başlayan Argişti Kyaramyan’ı görevinden aldığını duyurdu. Sarkisyan ise Paşinyan’dan gelen kararnameyi onaylayarak istihbarat şefinin görevine resmen son vermiş oldu. Görevden alınma kararnamesiyle birlikte Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanlığı’na atama da yapıldı. Yine Paşinyan’ın tavsiyesi üzerine kritik makamın başına Mikael Ambartsumyan getirildi.

‘BU SAVAŞ DANIŞIKLI DÖVÜŞ’

İstihbarat şefinin atılmasından kısa süre sonra şok etkisi yaratan bilgiyi paylaşan Paşinyan, “Karabağ cephe hattına Ermenistan’dan gelen birtakım kişiler askerlere silah bıraktırarak geri çekilmelerini emretmeye başlamış. ‘Nikol topraklarınızı sattı. Bu savaş danışıklı dövüş. Sizi mezbahadaki et yerine kullanıyorlar. Mevzileri bırakın ve evinize gidin’ diyormuş” ifadesini kullandı. 

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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