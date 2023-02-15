Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'de! Dikkat çeken normalleşme mesajı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile düzenlediği basın toplantısında "Ararat Mirzoyan geçtiğimiz sene Antalya Diplomasi Forumu'na gelmişti. Orada ikili bir görüşme gerçekleştirmiştik. İlişkilerimizin normalleşmesini ele almıştık. Bugün burada bizi ziyaret etmesi son derece anlamlı. Depremin hemen ardından taziye ve destek mesajlarını aldık. Sayın Paşinyan Cumhurbaşkanımız ile görüştü. Ardından hemen 28 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderildi. 8 Şubat'tan beri canla başla çalışıyorlar. " ifadelerini ve sözlerine şöyle devam etti

"Ermenistan ayrıca ilave yardımlar göndereceklerini belirttiler. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Ermenistan bu zor günde dayanışma ve işbirliği sergiledi. Gölcük depreminde de yine dayanışma göstermişti. Ermenistan da deprem kuşağında yer alıyor.1988 Spitak depremi hala hafızalarda. Türkiye'nin yardımları o zaman Alican sınır kapısından gönderilmişti. Yıllar sonra aynı sınır kapısından Ermenistan'ın yardımları geldi. Bu dayanışmamızı devam ettirmemiz gerekiyor. Güney Kafkasya'da normalleşme süreci devam ediyor.

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Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşme süreci bölgesinin huzur ve refahına katkıda bulunacaktır. Bugün normalleşme süreci, Azerbaycan müzakereleri hakkında bilgi aldık. Bu 3 ülke samimi adımlar atarsa Güney Kafkasya'da kalıcı barışı inşa edebilir.

Normalleşme için atılacak adımlardan birisi tarihi İpek Yolu köprüsünün yeniden inşasıdır. Çalışmalarımız devam ediyor, her iki tarafın da analizleri var. Atılacak adımları hızlandırma konusunda mutabık kaldık. Kendilerinin bu zor günlerde bize verdiği destek son derece anlamlıdır"

MİRZOYAN'DAN NORMALLEŞME MESAJI

Ararat Mirzoyan ise, "Ermenistan adına Türk hükümetine ve Türk halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünya bu afetlerin üzerinden gelmek için tek cephe olmalı. " ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;

"Ermenistan hükümeti korkunç depremden hemen sonra insani yardım ve ekiplerini Türkiye'ye gönderdi. Bakan Çavuşoğlu'nun ekiplerimizle ilgili taktir sözleri için teşekkür ediyorum.

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Cumartesi günü 30 yıldır kapalı olan sınır kapısı, Adıyaman’a yardım götürmek için açıldı. Yardımların ikinci kısmı birazdan Adıyaman’ a ulaşacak. Bu zor anda Türkiye'de bulunarak, Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşmesi konusunda Ermenistan'ın hazırlığını ve isteğini burada bir kez daha teyit etmek istiyorum"