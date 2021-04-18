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Dünya
DHA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Ermenistan Başbakanı Paşinyana asker yakınından soğuk duş: Mezara çiçek bırakmasını engelledi

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Ermenistan Başbakanı Paşinyana asker yakınından soğuk duş: Mezara çiçek bırakmasını engelledi

Ermenistanın Başbakanı Paşinyan Dağlık Karabağ savaşında ölen Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isterken, asker yakınının tepkisiyle karşılaştı. Asker yakını Paşinyan’a size izin vermiyorum" diyerek çiçek bırakmasını engelledi.

Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan’a öfke ve tepki dinmiyor. Paşinyan, ülkenin Vayots Dzor bölgesindeki Getap kasabasını ziyaret etti. Dağlık Karabağ savaşında ölen bir Ermeni askerinin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyana askerin ağabeyi önce tepki gösterdi, daha sonra da mezara çiçek bırakılmasını engelledi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyana asker yakınından soğuk duş: Mezara çiçek bırakmasını engelledi



"SİZE İZİN VERMİYORUM, GİDİN"

O anlar amatör kamera ile kayda alındı. Görüntülerde, Paşinyanın çiçek bırakmak için mezara yaklaştığı görüldü. Askerin ağabeyi ise "Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin" dedi

ASKER YAKININI İKNA EDEMEDİ

Paşinyanın beraberinde ziyareti gerçekleştiren yetkililer, asker yakını ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yerel medyada çıkan habere göre asker yakını Paşinyan’a öfkelenerek, "Hiçbir yetkili kardeşimin bedenini bulmak için yardımcı olmadı, aksine bu çabalarımıza müdahale ettiler" dediğini aktardı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyana asker yakınından soğuk duş: Mezara çiçek bırakmasını engelledi



KİLİSE PAPAZI TARAFINDAN DA KOVULMUŞTU

Öte yandan, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen yıl Aralık ayında ilk kez halkla yüzleşmişti. Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı. Papaz, Paşinyan’a tepki göstererek elini vermedi, sonra da kapıyı göstererek çıkmasını istemişti.

BU AY SONU İSTİFA EDECEK

Paşinyan, erken seçimlerin önünü açmak için nisanın son on günü içinde görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Paşinyan, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunda kaybetmesi sonrasında Rusya’nın aracılık ettiği ateşkesi onayladığı için geçen yılın Kasım ayından beri istifa etmeye çağrılıyordu.

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