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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 03.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ermeniler Azerbaycan altınını çalmış

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Ermeniler Azerbaycan altınını çalmış
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Ermenilerin kurucusu olduğu İsviçre merkezli bir şirketin, Azerbaycan’dan işgal edilen Laçin’de altın madeni açıp Bakü’yü 180 milyon dolar zarara uğrattığı ortaya çıktı.

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken ilhakçıların kovulmasıyla birlikte ilginç bulgular da ortaya çıkmaya başladı. Ermenilerin 1993 yılında işgal ettiği Azerbaycan’ın 7 reyonundan biri olan Laçin bölgesinde altın madeni işletmesi açarak Azerbaycan’a ait 180 milyon dolar değerinde altınını çaldıkları anlaşıldı.

Ermenilerin sadece Azerbaycan topraklarını zapt etmekle kalmayıp buradan ekonomik çıkar sağlayan etkinlikler de yürüttükleri ortaya çıktı. Azerbaycan Başsavcılığı, işgalden kurtarılan Laçin bölgesinin bir bölümünde incelemelerde bulunarak Vejnali köyünde yasadışı işletilen altın madeni tespit etti. Altın madeninin İsviçre merkezli Vellex Grubu tarafından 2009 yılında açıldığı belirlendi.

ARAMA EMRİ ÇIKTI

Azerbaycan, şirketin kurucusu Ermeni asıllı İsviçre vatandaşı Vartan Sirmakes, şirket başkanı Valeriy Meclyumyan ve yürütme müdürü Artur Mkartunyan hakkında arama emri çıkardı. Bakü yönetimi, 180 milyon dolar değerindeki zararın şirket tarafından ödenmesini istiyor.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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