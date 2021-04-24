Ermeni Patriği’nden ABD’ye 1915 uyarısı: Acılarımızı siyasete alet etmeyin

1915 olaylarına ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Ermenileri 85’inci Patriği Sahak Maşalyan, “Halkımızın acısının ve ecdadımızın kutsal anısının bazı ülkelerce gündelik politik amaçlara alet edildiğini görmek bizi üzmektedir” dedi. Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan Patrik Maşalyan, “10 yıllardır bu konunun, parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler, iki halkın yakınlaşmasına hizmet etmemektedir, tersine hasmane duyguları kışkırtarak barışmanın gecikmesine yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘ACI BİR İSTİSNA’

“Biz de öncüllerimiz olan rahmetli patriklerimiz gibi Türkler ve Ermeniler arasında barış, dostluk ve esenlik dileklerimizi sunmaya devam edeceğiz. Üstünden 106 yıl geçmiş olayları, 1000 yıllık ortak tarihin acı bir istisnası olarak görüp ilişkilerin ortak komşuluk ve kazanç paydalarının üstünde ivedilikle yeniden inşa edilmesini teşvik edeceğiz” diyen Patrik Maşalyan, “Biz, her iki halkın bu topraklara özgü ve geleneklerinde var olan komşuluk bağlarının Türkiye ve Ermenistan resmi makamları arasında da canlanmasını ümitle bekleyenlerden olmayı tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI’NIN ÖNERİSİ

Türkiye Ermenileri 85’inci Patriği Sahak Maşalyan, açıklamasının devamında özetle şunları söyledi: “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu vesileyle mesajlar yayımlayan yegâne devlet büyüğü oldu. Bu mesajlarda acımızı paylaşan bir ruh ve sürgün döneminde hayatlarını kaybeden halkımız evlatlarının anısına dair bir saygı göze çarpmaktadır. Bize göre bu mesajları gelecekte bir yakınlaşmaya zemin hazırlayabilen olumlu adımlar olarak değerlendirmek yerinde olur. Keşke kendilerinin önerdiği ortak tarih komisyonu oluşturulabilseydi, en az 15 yıllık bir yol alınmış olurdu. Ermenistan ve Türkiye arasında anlaşma protokolleri keşke hayata geçirilebilse, sınırlar açılabilseydi. O zaman Karabağ çatışmasının çözümü de farklı bir mecraya taşınabilirdi. Yine de geç kalındığını düşünmüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kafkasya için önerdiği ‘6 devletli bir barış havzası oluşturma’ projesi, bu bölgedeki halklara 100 yılın barışını getirebilir.”

ALTUN’DAN ERMENİ PATRİĞE TEŞEKKÜR

Sahak Maşalyan’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması üzerine sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şunları kaydetti: “Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan’a geçmişte yaşanan acıların gündelik politik amaçlara alet edilmemesi gerektiğini ifade ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Bu topraklarda barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Biz birlikte Türkiye’yiz.”



Prof. Dr. Fahrettin Altun: “Bugün asırlar boyunca barış içinde beraber yaşamış Türk ve Ermeni halklarının ortak geçmişini çarpıtarak, tarihten husumet çıkarmaya tevessül eden bir anlatıyla karşı karşıyayız. Ve bu anlatıya karşı çıkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1915 olayları için arşivlerin ortaya konması ve bilimsel yaklaşım çağrısı da buna yöneliktir. Bu bir hakikat çağrısıdır. Sözde ‘Ermeni soykırımı’ iddiası, gerçeklerle hiçbir bağı olmayan, sadece siyasi hesaplardan beslenen bir iftiradır. Kullanışlı bir yalan üzerinden Türkiye’ye saldıranların derdinin Osmanlı Ermenileri veya tarihi mağduriyetler olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.”

İSTANBUL VE LOS ANGELES’TA ‘ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 24 Nisan’da Los Angeles ve İstanbul Sirkeci Garı’nda eşzamanlı olarak, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar için ‘Şehit Diplomatlar Sergisi’ açıyor. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 1973 yılında Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir’in Ermeni asıllı bir Amerikalı tarafından ABD’de şehit edilmesinin, Türk diplomatlara karşı örgütlü biçimde yürütülen terörist saldırıların başlangıcı olduğu belirtildi. ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından 1970’ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda, 31’i diplomat ve aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşının şehit olduğu; toplamda 77 can kaybının yaşandığı, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.



‘Şehit Diplomatlar’ sergisinin, 1973-1984 yılları arasında Ermeni terör örgütlerinin tehditlerine ve saldırılarına rağmen görevlerinin başından ayrılmayan ve bu uğurda şehit olan Türk diplomatlara adandığı kaydedildi. Sergi, Los Angeles’ta 24-26 Nisan, İstanbul Sirkeci Garı’nda ise 24 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında açık olacak.(Ferhat EKİNCİ/ANKARA, DHA)

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara