Erkek bebeklerini öldürüyorlar

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Papua Yeni Gine'de yaşayan iki kabilenin kadınları şu anda süren savaşı sona erdirmek için inanılması güç bir çare buldu. Her anne doğan erkek bebeğini anında öldürüyor.

İki kabile arasında barışı sağlamak için çaba harcayan Rona Luke adlı kadın, 10 yıldır erkek çocuklarını öldüren annelerin durumunu şöyle açıklıyor: "Minik bebekler büyüdüklerinde önce erkek, kısa süre sonra da savaşçı oluyorlar. Bu korkunç savaş kabilemize sadece ölüm ve yıkım getiriyor. Kabile kadınları savaşı önlemek için yeni doğan erkek çocuklarını öldürmek konusunda anlaştı" dedi.

Rona Luke, kabilelerinde erkek sayısı düştükçe savaşın sona ereceğini umut ettiklerini söylüyor. 10 yıllık dönem içinde kaç erkek bebeğin anneleri tarafından öldürüldüğü ise bilinmiyor.

DÜNYADAN KISA KISA

İNTERNETTE ARAMA YAPMAK BEYİN İÇİN YARARLI

ABD'de yapılan bir araştırmada, internette arama yapmanın yaşlı kişilerin beyinlerinin faaliyetini arttırdığı ortaya çıktı. Kaliforniya UCLA üniversitesinin Hafıza ve Yaşlanma Araştırma Merkezi'nden yapılan çalışmada, internette arama yapmanın beyinde, karmaşık muhakeme ve karar vermeyi kontrol eden bölgeyi faaliyete geçirdiği tespit edildi. Merkezin 55 ila 76 yaşlarında, benzer eğitim seviyesindeki denekler üzerinde 9 aylık araştırmasına göre, internet araması yapanlar, bilgisayarda kitap benzeri metinlere göre daha zengin duyumsal deneyim ve daha yüksek dikkat gösterdiler.

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ZERDARİ: MİLİTANLAR BÖLGEYİ SAVAŞA SÜRÜKLEYEBİLİR

Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Hindistan'dan, Mumbai'de geçen hafta düzenlenen saldırılar yüzünden ülkesini cezalandırmamasını istedi ve militanların bölgeyi savaşa sürükleyebilecek güce sahip olduğunu söyledi. Zerdari, Financial Times gazetesinde bugün yayımlanan demecinde, “Kötü niyetli devlet dışı aktörlerin, iki nükleer komşu ülke arasında yeniden savaş çıkarma tehdidi arz ettikleri” uyarısında bulundu.

DOKUZ BAŞSIZ CESET BULUNDU

Meksika'nın uyuşturucu kartellerinin faal olduğu Tijuana sınır kentinde 9 başsız cesedin bulunduğu bildirildi. Polis gazetecilere, cesetlerin kesik başlarıyla dün bir fabrikanın arkasındaki boş arazide bulunduğunu belirtti. ABD sınırı boyunca uyuşturucu kartelleri arasındaki şiddet olaylarıyla sarsılan Meksika'da, Devlet Başkanı Felipe Calderon ölümleri engellemek için sorunlu bölgelere 40 bin asker ve polis göndermişti.

BİR RİCE GİDİYOR ÖTEKİSİ GELİYOR

Bush yönetiminin Dışişleri Bakanı olan Condoleezza Rice'ın görevi sona eriyor. Ama Amerikan siyasetine yeni bir Rice geliyor. ABD'nin 44'üncü başkanı seçilen Barack Obama'nın seçim kampanyası sırasında dış politika danışmanlığını yapan Susan Rice'ı ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi olarak seçeceği belirtildi.