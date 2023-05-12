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Erdoğan'dan Yunanistan'a dostluk mesajı

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#Türkiye#Yunanistan#Dünya
Erdoğandan Yunanistana dostluk mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 13:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a dostluk mesajı gönderdi. Yunan Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’ye konuştu.

Erdoğan'ın Gündeminde 14 Mayıs seçimleri vardı. Erdoğan, seçim zaferinden emin olduğunu söyledi.

Erdoğan Yunan gazeteye 'Meydanlardaki büyük mitingler buna işaret ediyor, halk arzusunu gösteriyor, biz de görüyoruz' dedi.

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Türkiye'nin ardından, 21 Mayıs'ta da Yunanistan'ın sandık başına gideceğini hatırlatan Erdoğan 'Yunanistan ile husumetleri ve rekabetleri bir kenara bırakabiliriz' dedi.

Husumetlerin iki ülkeyi de çok yıprattığını sözlerine ekleyen Erdoğan İki ülke ilişkilerinin, yeni bir dönemin başlangıcı olması arzusunu dile getirdi ve 'Türkiye'den Yunanistan'a en kalbi dostluk selamlarımı gönderiyorum' ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e de mesaj gönderen Erdoğan, dostluk çağrısı yaptı, 'Miçotakis de benimle aynı izlenimleri ve duyguları aynen korumalı. O da sözünde dursun' dedi.

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#Türkiye#Yunanistan#Dünya

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