Dünyanın gözü Türkiye'de... İngiltere'den çarpıcı analiz! İşte seçimin kaderini belirleyebilecek sessiz seçmen grubu

Haberin Devamı

Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Türkiye'yi yakından takip eden İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) seçime günler kala dikkat çeken bir analiz yayınladı.

MEE seçimin kaderini belirleyebilecek sessiz seçmen kitlesini açıkladı.

MEE, 'Milyonlarca ev hanımı için Erdoğan hâlâ bir numara' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Ev kadınları, Erdoğan ve AK Parti'nin sosyal önceliklerine ve dini değerlerine muhalefetten daha yakın olduğuna inanıyor' denildi.

Haberin Devamı

Türkiye'de 64 milyon kayıtlı seçmen bulunduğunu ve bunların 11 milyonunun ev hanımı olduğunu hatırlatan MEE şu değerlendirmede bulundu;

'Son anketlere göre, bu sessiz, sosyal grup seçimlerde belirleyici olabilir.'

CBC News dünyanın Türkiye seçimini yakından izlediğini yazdı. Time 'Pazar günü, Türk seçmenler, ülke için son derece farklı vizyonlar sunan iki aday arasında kesin bir seçimle karşı karşıya' dedi.

Gözden Kaçmasın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı dünyada böyle yankılandı Haberi görüntüle

'Erdoğan Kuşağı: 5 milyondan fazla Türk genci ilk kez oy kullanacak' başlığını atan France 24 haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Yaklaşık 5,2 milyon Türk genci ilk kez 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacak ve ülkenin geleceğine karar vermede kilit rol oynayabilirler. 20 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki bir zamanı hatırlamıyorlar.'

ALMAN BASINI: ERDOĞAN'IN İKİ RAKİBİ KALDI

İnce'nin adaylıktan çekilmesini manşetine taşıyan ZDF 'Baskı çok büyüktü: Muharrem İnce Türkiye seçimlerinden kısa bir süre önce adaylığını geri çekti' dedi.

Haberde İnce 'Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu'nun eski yol arkadaşı' olarak tanımlandı.

Haberin Devamı

İnce'nin adaylıktan çekilmesini sayfasına taşıyan Alman Frankfurter Rundschau gazetesi 'Şimdi Türkiye'de bu gelişmenin seçimi nasıl etkileyeceği tartışılıyor' dedi.

Zeit Online ise haberinde'Pazar günkü seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece iki rakibi kaldı. Memleket Partisi'nin başkanı artık ayakta değil' ifadelerine yer verd.

BBC: ARTAN BİR BASKI ALTINDAYDI

İngiliz BBC 'Muharrem İnce: Türk aday seçimden önce dramatik bir şekilde çekildi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde İnce'nin muhalefetin oylarını böldüğü gerekçesiyle artan bir baskı altında olduğu yorumuna yer verildi.

'14 Mayıs seçimleri şüphesiz son on yılın en kritik seçimlerinden biri' değerlendirmesinde bulunan CNN Yunanistan seçimin dünyada da ilgi ile takip edileceğini yazdı.