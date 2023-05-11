Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Tüm gözler Türkiye'de... Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı dünyada böyle yankılandı

Güncelleme Tarihi:

#Muharrem İnce#Seçim#Türkiye
Tüm gözler Türkiyede... Muharrem İncenin adaylıktan çekilme kararı dünyada böyle yankılandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 15:34

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce'nin açıklaması dünya basınında geniş yer buldu.

Haberin Devamı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

İnce, 'Bunu memleketim için yapıyorum. Saraydan para aldı, çekilemez diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan, bu sahte dekontlardan montajlardan korktuğum falan yok' dedi.

Haberin Devamı

Seçim sürecinde Türkiye'yi yakından takip eden haber ajansları İnce'nin açıklamalarını 'acil' kodu ile duyurdu.

ABD merkezli Bloomberg 'Cumhurbaşkanı Adayı İnce Oylamadan Günler Önce Çekildi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Gözden KaçmasınMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiHaberi görüntüle

France 24 İnce'nin bir çevrimiçi karalama kampanyasının hedefi haline geldikten sonra kararını açıkladığını yazdı.

'Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce seçimden çekildi' başlığını tercih eden İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) haberinde şu ifadelere yer verdi;

'İnce Cumhurbaşkanlığı seçimi için dört adaydan biriydi. Ancak anketlerde oyları yüzde 2'si civarında dolaştığını gösteren 59 yaşındaki İnce, hiçbir zaman gerçek bir yarışmacı olmadı.'

Haberin Devamı

Katar merkezli Al Jazeera 'bir çevrimiçi karalama kampanyasının hedefi haline geldikten sonra kararını açıkladı' dedi.

Gözden Kaçmasınİsrailden çarpıcı analiz: Pek çok Türk Erdoğandan başka alternatif görmüyorİsrail'den çarpıcı analiz: Pek çok Türk Erdoğan'dan başka alternatif görmüyorHaberi görüntüle

CNN International 'Oy oranları düşük olan İnce, kendisine yönelik iftira kampanyası olarak nitelendirdiği sürecin ardından geri çekildi' dedi.

'Türkiye Seçimleri: Cumhurbaşkanlığı adayı İnce yarıştan çekildi' başlığı ile çıkan Al Monitor haberinde İnce'nin 'Bahane kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçim sabahı bütün suçu bize atarlar, mazeretleri yok' ifadesine yer verdi.

Barron's İnce'nin 2018 Cumhurbaşkanlık seçimlerinde yüzde 30'un üzerinde oy aldığını hatırlattı.

Haberde 'İnce, seçime girdiği için muhalefetin sert eleştirilerine maruz kaldı' denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muharrem İnce#Seçim#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi
BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü