Erdoğan’dan Abbas’a: ‘Türkiye yanınızda’

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan’ın Türkiye’nin Filistin’in haklı davasına olan desteğini yinelediği bildirildi. Mahmud Abbas’ın da Erdoğan’ı doğalgaz keşfinden dolayı tebrik ettiği aktarıldı. Erdoğan, Hamas Siyasi Büro şefi ve eski Filistin Başbakanı İsmail Haniyye ve beraberindeki heyeti de kabul etti. Dün öğleden sonra basına kapalı gerçekleşen heyetler arası görüşmeye, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.